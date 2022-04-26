"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны
Татьяна Буланова призналась, что не планирует уезжать из России
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано.
"Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной", – сказала певица.
В интервью "Вечерней Москве" она добавила, что не стыдится своей национальности.
"Если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России", – отметила Буланова.
Также артистка подтвердила свой роман со спортсменом Валерием Рудневым. Певица старше теннисиста на 19 лет. Ранее она признавалась, что ее дети от предыдущих браков "хорошо приняли" нового возлюбленного матери.
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