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"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны - РИА Новости, 26.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220426/bulanova-1785596146.html
"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны
"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны - РИА Новости, 26.04.2022
"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны
Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:29
2022-04-26T22:29
шоубиз
знаменитости
татьяна буланова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано.В интервью "Вечерней Москве" она добавила, что не стыдится своей национальности.Также артистка подтвердила свой роман со спортсменом Валерием Рудневым. Певица старше теннисиста на 19 лет. Ранее она признавалась, что ее дети от предыдущих браков "хорошо приняли" нового возлюбленного матери.
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знаменитости, татьяна буланова, шоу-бизнес
22:29 26.04.2022
 
"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны

Татьяна Буланова призналась, что не планирует уезжать из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано.

"Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной", – сказала певица.

В интервью "Вечерней Москве" она добавила, что не стыдится своей национальности.

"Если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России", – отметила Буланова.

Также артистка подтвердила свой роман со спортсменом Валерием Рудневым. Певица старше теннисиста на 19 лет. Ранее она признавалась, что ее дети от предыдущих браков "хорошо приняли" нового возлюбленного матери.
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