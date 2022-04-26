https://ria.ru/20220426/bulanova-1785596146.html

"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны

"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны - РИА Новости, 26.04.2022

"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны

Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:29

2022-04-26T22:29

2022-04-26T22:29

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татьяна буланова

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из страны: у нее нет "запасных аэродромов", а также с Россией у нее многое связано.В интервью "Вечерней Москве" она добавила, что не стыдится своей национальности.Также артистка подтвердила свой роман со спортсменом Валерием Рудневым. Певица старше теннисиста на 19 лет. Ранее она признавалась, что ее дети от предыдущих браков "хорошо приняли" нового возлюбленного матери.

https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна буланова, шоу-бизнес