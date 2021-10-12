https://ria.ru/20211012/bulanova-1754204069.html

Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному

Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному - РИА Новости, 12.10.2021

Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному

Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:14

2021-10-12T15:14

2021-10-12T15:14

шоубиз

татьяна буланова

знаменитости

владислав радимов

музыка

отношения

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу.Артистка воспитывает двух сыновей. Старший — Александр родился в браке с музыкантом Николаем Тагриновым. Младший — Никита от футболиста Владислава Радимова.Когда старший сын заболел коронавирусом, Валерий звонил ему в больницу и контролировал самочувствие. Артистка отметила, что это очень важный момент.Ранее Буланова признавалась, что редко откровенничает про избранника из-за женского суеверия.

https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна буланова, знаменитости, владислав радимов, музыка, отношения