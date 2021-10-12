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Шоубиз
https://ria.ru/20211012/bulanova-1754204069.html
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному - РИА Новости, 12.10.2021
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному
Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:14
2021-10-12T15:14
шоубиз
татьяна буланова
знаменитости
владислав радимов
музыка
отношения
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу.Артистка воспитывает двух сыновей. Старший — Александр родился в браке с музыкантом Николаем Тагриновым. Младший — Никита от футболиста Владислава Радимова.Когда старший сын заболел коронавирусом, Валерий звонил ему в больницу и контролировал самочувствие. Артистка отметила, что это очень важный момент.Ранее Буланова признавалась, что редко откровенничает про избранника из-за женского суеверия.
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татьяна буланова, знаменитости, владислав радимов, музыка, отношения
15:14 12.10.2021
 
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному

Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к молодому возлюбленному Валерию Рудневу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу.
Артистка воспитывает двух сыновей. Старший — Александр родился в браке с музыкантом Николаем Тагриновым. Младший — Никита от футболиста Владислава Радимова.

"Дети вообще Валеру хорошо приняли. Саша, конечно, меньше с ним общается, живет отдельно. А Никита постоянно с ним и воспринимает Валеру как члена семьи", – рассказала Татьяна.

Когда старший сын заболел коронавирусом, Валерий звонил ему в больницу и контролировал самочувствие. Артистка отметила, что это очень важный момент.
Ранее Буланова признавалась, что редко откровенничает про избранника из-за женского суеверия.
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