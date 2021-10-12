https://ria.ru/20211012/bulanova-1754204069.html
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному - РИА Новости, 12.10.2021
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному
Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:14
2021-10-12T15:14
2021-10-12T15:14
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татьяна буланова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала изданию "7Дней" об отношении детей к ее возлюбленному Валерию Рудневу.Артистка воспитывает двух сыновей. Старший — Александр родился в браке с музыкантом Николаем Тагриновым. Младший — Никита от футболиста Владислава Радимова.Когда старший сын заболел коронавирусом, Валерий звонил ему в больницу и контролировал самочувствие. Артистка отметила, что это очень важный момент.Ранее Буланова признавалась, что редко откровенничает про избранника из-за женского суеверия.
https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html
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татьяна буланова, знаменитости, владислав радимов, музыка, отношения
Буланова рассказала об отношении детей к молодому возлюбленному
Татьяна Буланова рассказала об отношении сыновей к молодому возлюбленному Валерию Рудневу