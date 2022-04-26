https://ria.ru/20220426/atr-1785479893.html
Япония и Новая Зеландия намерены привнести силы НАТО в АТР, заявили в МИД
Япония и Новая Зеландия намерены привнести силы НАТО в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022
Япония и Новая Зеландия намерены привнести силы НАТО в АТР, заявили в МИД
Планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с альянсом AUKUS нацелены на то, чтобы привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:50
2022-04-26T11:50
2022-04-26T12:10
в мире
канада
япония
новая зеландия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
aukus
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с альянсом AUKUS нацелены на то, чтобы привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Не удивительно, что "индо-тихоокеанские" стратеги были вынуждены изобрести такой "довесок" к QUAD, как "продвинутое трехстороннее партнерство в сфере безопасности" США-Великобритания-Австралия (AUKUS), закладывая в него основную военно-стратегическую составляющую", - сказал Моргулов.Он отметил, что "показательна синхронная реакция региональных единомышленников США – Канады, Японии и Новой Зеландии, собирающихся начать – как они это обозначили – "устанавливать контакты" с "тройкой"."Задача очевидна: сформировать платформу для эвентуального заведения в АТР натовского военного потенциала. Это вряд ли может рассматриваться в отрыве от закрепленной в обновленной стратегии НАТО тенденции разворота альянса в сторону Азии с не скрываемой целью сдерживания Китая", - сказал Моргулов.
https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, япония, новая зеландия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), aukus
11:50 26.04.2022 (обновлено: 12:10 26.04.2022)
Япония и Новая Зеландия намерены привнести силы НАТО в АТР, заявили в МИД
МИД: Канада, Япония и Новая Зеландия намерены привнести военный потенциал НАТО в АТР