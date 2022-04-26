https://ria.ru/20220426/aes-1785472392.html

На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок

На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок - РИА Новости, 26.04.2022

На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок

Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:28

2022-04-26T11:28

2022-04-26T11:34

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белоруссия

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Второй блок - физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации.Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия