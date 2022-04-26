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На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок - РИА Новости, 26.04.2022
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На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок - РИА Новости, 26.04.2022
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок
Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:28
2022-04-26T11:34
в мире
белоруссия
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Второй блок - физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации.Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
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в мире, белоруссия, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
11:28 26.04.2022 (обновлено: 11:34 26.04.2022)
 
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок

На Белорусской АЭС состоялся физический пуск второго энергоблока

© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Второй блок - физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации.
Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
 
В миреБелоруссияБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевРоссия
 
 
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