https://ria.ru/20220426/aes-1785472392.html
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок - РИА Новости, 26.04.2022
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок
Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:28
2022-04-26T11:28
2022-04-26T11:34
в мире
белоруссия
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Второй блок - физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации.Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
https://ria.ru/20220425/belaes-1785374402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
11:28 26.04.2022 (обновлено: 11:34 26.04.2022)
На Белорусской АЭС запустили второй энергоблок
На Белорусской АЭС состоялся физический пуск второго энергоблока
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Физический пуск второго энергоблока состоялся на Белорусской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Второй блок - физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации
.
Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.