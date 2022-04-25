14:41 25.04.2022 (обновлено: 14:54 25.04.2022)
Погибшего офицера из Петербурга представили к званию Героя России
Погибшего на Украине офицера из Петербурга представили к званию Героя России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с капитаном Александром Жихаревым, погибшим в ходе военной операции на Украине, за свой подвиг он представлен к званию Герой России, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербурге с воинскими почестями прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым… За свой подвиг капитан Александр Жихарев представлен к званию Герой России", - говорится в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким офицера.
"Александр Николаевич героически погиб в ходе специальной военной операции, отстаивая право людей на мирную жизнь. Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса – детей, женщин, стариков. Вечная память российскому офицеру Александру Николаевичу Жихареву", - отметил Беглов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.