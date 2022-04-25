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Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 25.04.2022
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Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 25.04.2022
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:58
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происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею."Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.
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происшествия, москва
20:58 25.04.2022 (обновлено: 20:59 25.04.2022)
 
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы

Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЗмея
Змея - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
"Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею.
"Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.
Березовый лес - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 18:08Новости Подмосковья
Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона
 
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