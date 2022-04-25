https://ria.ru/20220425/zmeya-1785403553.html

Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы

Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 25.04.2022

Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы

Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:58

2022-04-25T20:58

2022-04-25T20:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею."Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.

https://ria.ru/20220415/zmei-1783789907.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва