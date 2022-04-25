https://ria.ru/20220425/zmeya-1785403553.html
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 25.04.2022
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:58
2022-04-25T20:58
2022-04-25T20:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею."Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
20:58 25.04.2022 (обновлено: 20:59 25.04.2022)
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
Ядовитую змею нашли на детской площадке у жилого дома на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
"Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею.
"Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.