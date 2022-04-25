https://ria.ru/20220425/zinichev-1785396280.html

Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева

Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева - РИА Новости, 25.04.2022

Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:56

2022-04-25T19:56

2022-04-25T20:46

россия

санкт-петербург

владимир путин

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий" почетное наименование "имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, владимир путин, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество