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Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева - РИА Новости, 25.04.2022
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:56
2022-04-25T19:56
2022-04-25T20:46
россия
санкт-петербург
владимир путин
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий" почетное наименование "имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, санкт-петербург, владимир путин, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
19:56 25.04.2022 (обновлено: 20:46 25.04.2022)
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева
Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы имя Зиничева