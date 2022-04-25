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Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева - РИА Новости, 25.04.2022
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Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева - РИА Новости, 25.04.2022
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:56
2022-04-25T20:46
россия
санкт-петербург
владимир путин
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий" почетное наименование "имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева", - говорится в документе.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
19:56 25.04.2022 (обновлено: 20:46 25.04.2022)
 
Петербургскому университету противопожарной службы присвоили имя Зиничева

Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы имя Зиничева

© Фото : МЧС РоссииТоржественное построение во дворе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
Торжественное построение во дворе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : МЧС России
Торжественное построение во дворе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имя Героя России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий" почетное наименование "имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева", - говорится в документе.
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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