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СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге

СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге - РИА Новости, 25.04.2022

СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Петербурге,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:15

2022-04-25T11:15

2022-04-25T11:39

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неустановленное устройство взорвалось на лестничной площадке в девятиэтажном жилом доме в Петербурге, на фасаде здания образовалась трещина. По его словам, при взрыве также повреждены двери шахты лифта на трех этажах и остекления. Из подъезда дома эвакуировали почти 70 человек. Люди временно размещены на базе средней школы. Обстоятельства происшествия выясняются."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в ночь на 25 апреля около квартиры на восьмом этаже дома по Товарищескому проспекту произошел хлопок, предположительно, петарды, в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих окон. В ведомстве добавили, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20220101/petarda-1766386125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье