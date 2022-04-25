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СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге - РИА Новости, 25.04.2022
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СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге
СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге - РИА Новости, 25.04.2022
СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге
Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Петербурге,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:15
2022-04-25T11:39
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неустановленное устройство взорвалось на лестничной площадке в девятиэтажном жилом доме в Петербурге, на фасаде здания образовалась трещина. По его словам, при взрыве также повреждены двери шахты лифта на трех этажах и остекления. Из подъезда дома эвакуировали почти 70 человек. Люди временно размещены на базе средней школы. Обстоятельства происшествия выясняются."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в ночь на 25 апреля около квартиры на восьмом этаже дома по Товарищескому проспекту произошел хлопок, предположительно, петарды, в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих окон. В ведомстве добавили, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20220101/petarda-1766386125.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
11:15 25.04.2022 (обновлено: 11:39 25.04.2022)
 
СК возбудил дело после взрыва петарды в парадной в Петербурге

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва петарды в парадной в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неустановленное устройство взорвалось на лестничной площадке в девятиэтажном жилом доме в Петербурге, на фасаде здания образовалась трещина. По его словам, при взрыве также повреждены двери шахты лифта на трех этажах и остекления. Из подъезда дома эвакуировали почти 70 человек. Люди временно размещены на базе средней школы. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в ночь на 25 апреля около квартиры на восьмом этаже дома по Товарищескому проспекту произошел хлопок, предположительно, петарды, в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих окон. В ведомстве добавили, что пострадавших нет.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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