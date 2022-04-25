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В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв
В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв - РИА Новости, 25.04.2022
В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв
В Санкт-Петербурге в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:20
2022-04-25T09:20
2022-04-25T18:28
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это произошло минувшей ночью, примерно в 02:30.Он добавил, что, по предварительной информации, молодой человек принадлежал к сообществу пранкеров, но хотел из него выйти, из-за чего ему стали угрожать. Он жив, его осматривают медики.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
09:20 25.04.2022 (обновлено: 18:28 25.04.2022)
В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв
Неустановленное устройство взорвалось под дверью квартиры девятиэтажки в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это произошло минувшей ночью, примерно в 02:30.
"Взрывчатое вещество неизвестного происхождения было подложено под дверь одного из жильцов девятиэтажки. Предположительно, ему поступали угрозы. <…> Волной выбило дверь и окна в его квартире, окна в подъезде", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, молодой человек принадлежал к сообществу пранкеров, но хотел из него выйти, из-за чего ему стали угрожать. Он жив, его осматривают медики.