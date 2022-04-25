https://ria.ru/20220425/vzryv-1785245811.html

В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв

В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв - РИА Новости, 25.04.2022

В Петербурге на лестнице в жилом доме прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:20

2022-04-25T09:20

2022-04-25T18:28

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это произошло минувшей ночью, примерно в 02:30.Он добавил, что, по предварительной информации, молодой человек принадлежал к сообществу пранкеров, но хотел из него выйти, из-за чего ему стали угрожать. Он жив, его осматривают медики.

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург