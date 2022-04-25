https://ria.ru/20220425/voda-1785318681.html

Пушилин рассказал, когда восстановят полноценную подачу воды в Донецк

Пушилин рассказал, когда восстановят полноценную подачу воды в Донецк - РИА Новости, 25.04.2022

Пушилин рассказал, когда восстановят полноценную подачу воды в Донецк

Полноценная подача воды в Донецк будет возможна после установления контроля над Славянском, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:31

2022-04-25T14:31

2022-04-25T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

денис пушилин

славянск

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полноценная подача воды в Донецк будет возможна после установления контроля над Славянском, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."В Донецке в какой-то степени сложнее, чем с Мариуполем. Мы предпринимаем ряд мер для того, чтобы поддержать даже в экономрежиме поставки воды. Но полноценно можно будет говорить о возобновлении подачи воды только после полного освобождения территории ДНР. Имеется в виду по крайней мере направление Славянска", - сказал он в эфире "Первого канала".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (там остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

https://ria.ru/20220329/donetsk-1780751135.html

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782235177.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Кирилл Волков

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