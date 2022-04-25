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Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну - РИА Новости, 25.04.2022
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Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну - РИА Новости, 25.04.2022
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну
Иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в Россию, теперь им выдаются многократные частные визы, заявил заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:48
2022-04-25T17:48
россия
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в Россию, теперь им выдаются многократные частные визы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов."В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам российских граждан сейчас выдаются многократные частные визы ... в тех странах, где эти визы нужны, это в первую очередь, западные страны", - сказал Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФПо словам Иванова, эти визы выдаются по решению посольств на срок до года с периодом пребывания в РФ в течение срока действия."То есть можно не выезжать из России никуда..., теперь не нужно предварительно оформлять приглашения в ОВД", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20220420/viza-1784475360.html
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россия, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат), общество
17:48 25.04.2022
 
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну

Замглавы МИД Иванов: иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в страну

© Depositphotos / iakovenko123Паспортный контроль в аэропорту
Паспортный контроль в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / iakovenko123
Паспортный контроль в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в Россию, теперь им выдаются многократные частные визы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам российских граждан сейчас выдаются многократные частные визы ... в тех странах, где эти визы нужны, это в первую очередь, западные страны", - сказал Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы
По словам Иванова, эти визы выдаются по решению посольств на срок до года с периодом пребывания в РФ в течение срока действия.
"То есть можно не выезжать из России никуда..., теперь не нужно предварительно оформлять приглашения в ОВД", - отметил замминистра.
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В МВД анонсировали поправки в миграционное законодательство
 
РоссияСовет Федерации РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений Иванов (дипломат)Общество
 
 
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