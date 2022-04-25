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Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну - РИА Новости, 25.04.2022
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну
Иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в Россию, теперь им выдаются многократные частные визы, заявил заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:48
2022-04-25T17:48
2022-04-25T17:48
россия
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в Россию, теперь им выдаются многократные частные визы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов."В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам российских граждан сейчас выдаются многократные частные визы ... в тех странах, где эти визы нужны, это в первую очередь, западные страны", - сказал Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФПо словам Иванова, эти визы выдаются по решению посольств на срок до года с периодом пребывания в РФ в течение срока действия."То есть можно не выезжать из России никуда..., теперь не нужно предварительно оформлять приглашения в ОВД", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20220420/viza-1784475360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат), общество
Иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну
Замглавы МИД Иванов: иностранным родственникам российских граждан упростили въезд в страну