16:02 25.04.2022 (обновлено: 21:36 25.04.2022)
В Сербии раскрыли проект НАТО по созданию "новых украинцев"
"Печат": НАТО была заинтересована в создании новой идентичности для украинцев
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди стоят в очереди в Харькове
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди стоят в очереди в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс подключился к взращиванию "новых украинцев", увидев "возможность" схлестнуться с Россией на территории страны, заявил сербский журналист и политолог Драгомир Анджелкович в своей статье для издания "Печат".
"Несмотря на то, что большая часть украинского населения по-прежнему считает себя близкой к русскому народу, многие уже приняли новую идентичность и готовы фанатично бороться против того, что, как им рассказывают, им угрожает. На "помощь" им пришли силы НАТО со всех сторон", — утверждает он.
По мнению Анджелковича, инициатором этого процесса был экс-президент Украины Леонид Кучма. Именно он, как полагает обозреватель, поставил "стратегическую цель" по усилению раскола между Москвой и Киевом.
"Кучма, как попугай, повторяет, что Украина больше не Россия и уже никогда ею не станет. Но русские того и не требуют. Они лишь хотят, чтобы Украина не служила трамплином для нападения на Россию", — заключил журналист.
Киевские власти не первый год демонстрируют агрессию в адрес России. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Украина придерживалась курса дерусификации и принудительной ассимиляции. Он отмечал, что Россия, в свою очередь, хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что Соединенные Штаты инвестировали более четырех миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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