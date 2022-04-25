https://ria.ru/20220425/ukraintsy-1785336966.html

В Сербии раскрыли проект НАТО по созданию "новых украинцев"

В Сербии раскрыли проект НАТО по созданию "новых украинцев" - РИА Новости, 25.04.2022

В Сербии раскрыли проект НАТО по созданию "новых украинцев"

Североатлантический альянс подключился к взращиванию "новых украинцев", увидев "возможность" схлестнуться с Россией на территории страны, заявил сербский... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:02

2022-04-25T16:02

2022-04-25T21:36

в мире

россия

украина

нато

леонид кучма

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс подключился к взращиванию "новых украинцев", увидев "возможность" схлестнуться с Россией на территории страны, заявил сербский журналист и политолог Драгомир Анджелкович в своей статье для издания "Печат"."Несмотря на то, что большая часть украинского населения по-прежнему считает себя близкой к русскому народу, многие уже приняли новую идентичность и готовы фанатично бороться против того, что, как им рассказывают, им угрожает. На "помощь" им пришли силы НАТО со всех сторон", — утверждает он.По мнению Анджелковича, инициатором этого процесса был экс-президент Украины Леонид Кучма. Именно он, как полагает обозреватель, поставил "стратегическую цель" по усилению раскола между Москвой и Киевом."Кучма, как попугай, повторяет, что Украина больше не Россия и уже никогда ею не станет. Но русские того и не требуют. Они лишь хотят, чтобы Украина не служила трамплином для нападения на Россию", — заключил журналист.Киевские власти не первый год демонстрируют агрессию в адрес России. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Украина придерживалась курса дерусификации и принудительной ассимиляции. Он отмечал, что Россия, в свою очередь, хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и культуру.Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что Соединенные Штаты инвестировали более четырех миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, нато, леонид кучма