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В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785332439.html
В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине
В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине
Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:37
2022-04-25T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
андрей климов
в мире
россия
совет федерации рф
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Сами американцы не скрывали, например, что для превращения Украины в анти-Россию они инвестировали задолго до нынешних событий свыше 4 миллиардов долларов", - сказал политик в ходе заседания комиссии.По его словам, развитию пандемии русофобии "способствовали рукотворные скандалы с участием специальных служб таких стран, как США, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Болгария, Чехия, раскрученные в период как минимум с 2005 года по настоящее время".
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андрей климов, в мире, россия, совет федерации рф, украина, сша, ситуация в днр и лнр
15:37 25.04.2022 (обновлено: 15:47 25.04.2022)
 
В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине

Сенатор Климов: США вложили в "анти-Россию" на Украине свыше четырех миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сами американцы не скрывали, например, что для превращения Украины в анти-Россию они инвестировали задолго до нынешних событий свыше 4 миллиардов долларов", - сказал политик в ходе заседания комиссии.
По его словам, развитию пандемии русофобии "способствовали рукотворные скандалы с участием специальных служб таких стран, как США, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Болгария, Чехия, раскрученные в период как минимум с 2005 года по настоящее время".
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