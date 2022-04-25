https://ria.ru/20220425/ukraina-1785332439.html

В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине

В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине

Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:37

2022-04-25T15:37

2022-04-25T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

андрей климов

в мире

россия

совет федерации рф

украина

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Сами американцы не скрывали, например, что для превращения Украины в анти-Россию они инвестировали задолго до нынешних событий свыше 4 миллиардов долларов", - сказал политик в ходе заседания комиссии.По его словам, развитию пандемии русофобии "способствовали рукотворные скандалы с участием специальных служб таких стран, как США, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Болгария, Чехия, раскрученные в период как минимум с 2005 года по настоящее время".

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей климов, в мире, россия, совет федерации рф, украина, сша, ситуация в днр и лнр