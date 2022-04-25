15:37 25.04.2022 (обновлено: 15:47 25.04.2022)
В Совфеде оценили размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине
Сенатор Климов: США вложили в "анти-Россию" на Украине свыше четырех миллиардов долларов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Вашингтон инвестировал более 4 миллиардов долларов в превращение Украины в "анти-Россию" еще задолго до нынешних событий, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сами американцы не скрывали, например, что для превращения Украины в анти-Россию они инвестировали задолго до нынешних событий свыше 4 миллиардов долларов", - сказал политик в ходе заседания комиссии.
По его словам, развитию пандемии русофобии "способствовали рукотворные скандалы с участием специальных служб таких стран, как США, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Болгария, Чехия, раскрученные в период как минимум с 2005 года по настоящее время".
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