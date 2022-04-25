https://ria.ru/20220425/twitter-1785418594.html

В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter

В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter - РИА Новости, 25.04.2022

В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей первой реакции на новость о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter заявила, что... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:39

2022-04-25T23:39

2022-04-25T23:39

в мире

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей первой реакции на новость о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter заявила, что президент США Джо Байден уже давно обеспокоен влиянием крупных интернет-платформ на повседневную жизнь американцев.Ранее в понедельник было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов."Я не стану комментировать данную конкретную сделку", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. "Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь", - добавила представитель Белого дома.Псаки пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации, и указала на важность привлечения этих платформ к ответственности за подобные нарушения."Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

https://ria.ru/20220425/tramp-1785413313.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, илон маск, twitter