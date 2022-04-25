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В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter - РИА Новости, 25.04.2022
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В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter
В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter - РИА Новости, 25.04.2022
В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей первой реакции на новость о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter заявила, что... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:39
2022-04-25T23:39
в мире
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей первой реакции на новость о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter заявила, что президент США Джо Байден уже давно обеспокоен влиянием крупных интернет-платформ на повседневную жизнь американцев.Ранее в понедельник было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов."Я не стану комментировать данную конкретную сделку", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. "Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь", - добавила представитель Белого дома.Псаки пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации, и указала на важность привлечения этих платформ к ответственности за подобные нарушения."Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
https://ria.ru/20220425/tramp-1785413313.html
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в мире, илон маск, twitter
23:39 25.04.2022
 
В Белом доме прокомментировали покупку Маском Twitter

Псаки о покупке Маском Twitter: Байдена беспокоит влияние соцсетей на жизнь американцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип социальной сети Twitter
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей первой реакции на новость о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter заявила, что президент США Джо Байден уже давно обеспокоен влиянием крупных интернет-платформ на повседневную жизнь американцев.
Ранее в понедельник было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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"Я не стану комментировать данную конкретную сделку", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. "Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь", - добавила представитель Белого дома.
Псаки пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации, и указала на важность привлечения этих платформ к ответственности за подобные нарушения.
"Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
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