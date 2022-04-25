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Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2022
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Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2022
Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Компании Digital Holding, "Мегафон" и компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в области... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:15
2022-04-25T16:15
новости компаний - экономика
мегафон
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Компании Digital Holding, "Мегафон" и компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения, соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Digital Holding — совместное предприятие "Мегафона", "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана, в него входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon."Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг", - заявил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур. По его словам, у Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и компания готова предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане."Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний", — добавил директор IT-MED Артур Хакимов.Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail. В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным смс-оповещением врачей.
https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html
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новости компаний - экономика, мегафон, узбекистан, россия
16:15 25.04.2022
 

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Компании Digital Holding, "Мегафон" и компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения, соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Digital Holding — совместное предприятие "Мегафона", "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана, в него входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon.
Павильон оператора связи Мегафон на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 14:30
"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте
"Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг", - заявил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур. По его словам, у Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и компания готова предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане.
"Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний", — добавил директор IT-MED Артур Хакимов.
Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 19:38
МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны
Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail. В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным смс-оповещением врачей.
 
Новости компаний - ЭкономикаМегафонУзбекистанРоссия
 
 
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