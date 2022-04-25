https://ria.ru/20220425/tsifrovizatsiya-1785339966.html

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2022

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Компании Digital Holding, "Мегафон" и компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в области... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:15

2022-04-25T16:15

2022-04-25T16:15

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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Компании Digital Holding, "Мегафон" и компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения, соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Digital Holding — совместное предприятие "Мегафона", "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана, в него входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon."Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг", - заявил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур. По его словам, у Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и компания готова предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане."Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний", — добавил директор IT-MED Артур Хакимов.Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail. В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным смс-оповещением врачей.

https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html

https://ria.ru/20211228/megafon-1765902629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мегафон, узбекистан, россия