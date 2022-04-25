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Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском - РИА Новости, 26.04.2022
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Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском - РИА Новости, 26.04.2022
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-25T22:40
2022-04-26T00:00
в мире
илон маск
twitter
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском."Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал Трамп телеканалу Fox News, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов."Я надеюсь, что Маск купит Twitter, потому что он внесет в нее улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал экс-президент.Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
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в мире, илон маск, twitter, дональд трамп
22:40 25.04.2022 (обновлено: 00:00 26.04.2022)
 
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском

Экс-президент США Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском.
"Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал Трамп телеканалу Fox News, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:18
Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter
Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.
"Я надеюсь, что Маск купит Twitter, потому что он внесет в нее улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал экс-президент.
Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 03:59
Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска
 
В миреИлон МаскTwitterДональд Трамп
 
 
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