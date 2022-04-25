https://ria.ru/20220425/tramp-1785413313.html
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском - РИА Новости, 26.04.2022
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-25T22:40
2022-04-25T22:40
2022-04-26T00:00
в мире
илон маск
twitter
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском."Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал Трамп телеканалу Fox News, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов."Я надеюсь, что Маск купит Twitter, потому что он внесет в нее улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал экс-президент.Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, twitter, дональд трамп
22:40 25.04.2022 (обновлено: 00:00 26.04.2022)
Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском
Экс-президент США Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском