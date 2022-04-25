https://ria.ru/20220425/tramp-1785413313.html

Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском

Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском - РИА Новости, 26.04.2022

Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-25T22:40

2022-04-25T22:40

2022-04-26T00:00

в мире

илон маск

twitter

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском."Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал Трамп телеканалу Fox News, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов."Я надеюсь, что Маск купит Twitter, потому что он внесет в нее улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH", - сказал экс-президент.Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, илон маск, twitter, дональд трамп