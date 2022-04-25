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В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов - РИА Новости, 25.04.2022
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В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов - РИА Новости, 25.04.2022
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов
Протестующие вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:37
2022-04-25T01:37
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
министерство внутренних дел франции
выборы президента франции — 2022
страсбург
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).Ранее МВД Франции по итогам подсчета 96% голосов сообщило, что действующий президент Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,24%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 42,76%.Отмечается, что собравшиеся, среди которых были левые, антифашисты, члены профсоюзов и "желтые жилеты", выступали как против Ле Пен, так и против Макрона. Впереди колонны протестующих шли люди с плакатом: "Мы заслуживаем большего".Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, министерство внутренних дел франции, выборы президента франции — 2022, страсбург
01:37 25.04.2022
 
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов

Демонстранты вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов выборов во Франции

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтрасбург
Страсбург - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).
Ранее МВД Франции по итогам подсчета 96% голосов сообщило, что действующий президент Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,24%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 42,76%.

"Тяжелая атмосфера царила в воскресенье вечером на площади Клебера, где около 150 человек, в основном, молодые люди, постепенно присоединились к митингу, запущенному в социальных сетях", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что собравшиеся, среди которых были левые, антифашисты, члены профсоюзов и "желтые жилеты", выступали как против Ле Пен, так и против Макрона. Впереди колонны протестующих шли люди с плакатом: "Мы заслуживаем большего".
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияМинистерство внутренних дел ФранцииВыборы президента Франции — 2022Страсбург
 
 
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