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В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов - РИА Новости, 25.04.2022
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов
Протестующие вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:37
2022-04-25T01:37
2022-04-25T01:37
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эммануэль макрон
марин ле пен
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выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).Ранее МВД Франции по итогам подсчета 96% голосов сообщило, что действующий президент Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,24%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 42,76%.Отмечается, что собравшиеся, среди которых были левые, антифашисты, члены профсоюзов и "желтые жилеты", выступали как против Ле Пен, так и против Макрона. Впереди колонны протестующих шли люди с плакатом: "Мы заслуживаем большего".Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, министерство внутренних дел франции, выборы президента франции — 2022, страсбург
В Страсбурге начались протесты после объявления результатов выборов
Демонстранты вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов выборов во Франции