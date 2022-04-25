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МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном

МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 25.04.2022

МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном

Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:19

2022-04-25T09:19

2022-04-25T10:12

в мире

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азербайджан

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, в том числе - запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе."В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - заявил Гончар.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, азербайджан, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)