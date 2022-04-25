09:19 25.04.2022 (обновлено: 10:12 25.04.2022)
МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном
Глава департамента МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора. Российская сторона настроена и далее всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр", - заявил Гончар.
Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, в том числе - запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.
"В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - заявил Гончар.