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МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном
МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 25.04.2022
МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном
Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:19
2022-04-25T10:12
в мире
россия
азербайджан
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, в том числе - запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе."В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - заявил Гончар.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара &gt;&gt;
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в мире, россия, азербайджан, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:19 25.04.2022 (обновлено: 10:12 25.04.2022)
 
МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном

Глава департамента МИД: Москва содействует согласованию договора между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора. Российская сторона настроена и далее всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр", - заявил Гончар.
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Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, в том числе - запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.
"В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - заявил Гончар.
Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>
 
В миреРоссияАзербайджанАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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