В России допустили возможность введения скидок на бензин
Аналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензин
Заправочные пистолеты на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный директор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.
"Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история", — пояснил аналитик.
Турукалов считает, что при этом объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках.
"В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех", — пояснил Турукалов.
По его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.
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