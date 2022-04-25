Рейтинг@Mail.ru
В России допустили возможность введения скидок на бензин - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/skidki-1785228673.html
В России допустили возможность введения скидок на бензин
В России допустили возможность введения скидок на бензин - РИА Новости, 25.04.2022
В России допустили возможность введения скидок на бензин
Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T04:15
2022-04-25T04:15
авто
россия
михаил турукалов
бензин
скидки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1ab9874ccc37e2ef6a4cce5e522a4192.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный директор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.Турукалов считает, что при этом объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках."В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех", — пояснил Турукалов.По его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.
https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_99aac9881067ce02ad245b6b9cd0bbc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, михаил турукалов, бензин, скидки
04:15 25.04.2022
 
В России допустили возможность введения скидок на бензин

Аналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Заправочные пистолеты на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный директор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.
"Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история", — пояснил аналитик.
Турукалов считает, что при этом объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 01:19
Эксперт предположил, сколько будет стоить бензин к концу года
"В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех", — пояснил Турукалов.
По его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта 2021, 02:14
Эксперт посоветовал способ правильной экономии бензина для авто
 
АвтоРоссияМихаил ТурукаловБензинСкидки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала