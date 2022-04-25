https://ria.ru/20220425/skidki-1785228673.html

В России допустили возможность введения скидок на бензин

В России допустили возможность введения скидок на бензин - РИА Новости, 25.04.2022

В России допустили возможность введения скидок на бензин

Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T04:15

2022-04-25T04:15

2022-04-25T04:15

авто

россия

михаил турукалов

бензин

скидки

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik генеральный директор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.Турукалов считает, что при этом объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках."В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех", — пояснил Турукалов.По его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.

https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html

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авто, россия, михаил турукалов, бензин, скидки