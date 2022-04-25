https://ria.ru/20220425/sapsan-1785294374.html

РЖД увеличат число рейсов "Сапсана" между Москвой и Санкт-Петербургом

РЖД увеличат число рейсов "Сапсана" между Москвой и Санкт-Петербургом - РИА Новости, 25.04.2022

РЖД увеличат число рейсов "Сапсана" между Москвой и Санкт-Петербургом

РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны, сообщает компания. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:44

2022-04-25T12:44

2022-04-25T12:53

москва

санкт-петербург

сапсан

ржд

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны, сообщает компания."По многочисленным просьбам пассажиров 10 мая "Сапсаны" сделают по два дополнительных рейса между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Дополнительные поезда отправятся из Москвы в 11.30 и в 11.40 (поезда № 764 и №766), из Санкт-Петербурга в 11.00 и в 11.10 (поезда № 763 и №765). Билеты уже в продаже."Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом "Сапсаны" сделают 34 рейса (или 17 пар высокоскоростных "птичек") – это абсолютный рекорд", - заключили в компании.

https://ria.ru/20210429/sapsan-1730469511.html

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Екатерина Зайцева

москва, санкт-петербург, сапсан, ржд, общество