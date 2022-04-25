12:44 25.04.2022 (обновлено: 12:53 25.04.2022)
РЖД увеличат число рейсов "Сапсана" между Москвой и Санкт-Петербургом
РЖД с 10 мая назначат по два дополнительных рейса "Сапсана" между Москвой и Петербургом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны, сообщает компания.
"По многочисленным просьбам пассажиров 10 мая "Сапсаны" сделают по два дополнительных рейса между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
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Дополнительные поезда отправятся из Москвы в 11.30 и в 11.40 (поезда № 764 и №766), из Санкт-Петербурга в 11.00 и в 11.10 (поезда № 763 и №765). Билеты уже в продаже.
"Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом "Сапсаны" сделают 34 рейса (или 17 пар высокоскоростных "птичек") – это абсолютный рекорд", - заключили в компании.