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Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
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Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта
Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта - РИА Новости, 25.04.2022
Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта
Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он бы не хотел стать обузой для родственников. О своем решении он предупредил супругу и детей. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:59
2022-04-25T19:59
шоубиз
знаменитости
борис моисеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он бы не хотел стать обузой для родственников. О своем решении он предупредил супругу и детей.В программе "Звезды сошлись" он также прокомментировал инсульт Бориса Моисеева, отметив, что шоумен всегда был одиноким человеком.Ранее о самочувствии Моисеева рассказал его концертный директор Сергей Горох. Он отметил, что к Борису регулярно ходит медсестра и горничная.
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знаменитости, борис моисеев, шоу-бизнес
19:59 25.04.2022
 
Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта

Виктор Салтыков попросил супругу и детей об эвтаназии в случае инсульта

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
Международный конкурс Новая волна 2016. День четвертый - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он бы не хотел стать обузой для родственников. О своем решении он предупредил супругу и детей.

"Я бы не хотел быть обузой. Для меня это страшная вещь, поэтому я и жене, и детям сказал, если что-то подобное будет происходить, если меня нельзя будет поднять, лучше эвтаназию – цивилизованный способ. Я понимаю, что у нас такого нет, но хотелось бы, чтобы было", – сказал певец.

В программе "Звезды сошлись" он также прокомментировал инсульт Бориса Моисеева, отметив, что шоумен всегда был одиноким человеком.

"Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию. А у Бори была проблема – он одинокий человек по жизни бы всегда. Сколько я его помню – он всегда был одиноким. Когда ты остаешься один, ты опустошенный", – добавил Салтыков.

Ранее о самочувствии Моисеева рассказал его концертный директор Сергей Горох. Он отметил, что к Борису регулярно ходит медсестра и горничная.
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