Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта

"Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию. А у Бори была проблема – он одинокий человек по жизни бы всегда. Сколько я его помню – он всегда был одиноким. Когда ты остаешься один, ты опустошенный", – добавил Салтыков.