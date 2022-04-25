Виктор Салтыков попросил родственников об эвтаназии в случае инсульта
Виктор Салтыков попросил супругу и детей об эвтаназии в случае инсульта
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Виктор Салтыков признался, что в случае тяжелого инсульта он бы не хотел стать обузой для родственников. О своем решении он предупредил супругу и детей.
"Я бы не хотел быть обузой. Для меня это страшная вещь, поэтому я и жене, и детям сказал, если что-то подобное будет происходить, если меня нельзя будет поднять, лучше эвтаназию – цивилизованный способ. Я понимаю, что у нас такого нет, но хотелось бы, чтобы было", – сказал певец.
В программе "Звезды сошлись" он также прокомментировал инсульт Бориса Моисеева, отметив, что шоумен всегда был одиноким человеком.
"Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию. А у Бори была проблема – он одинокий человек по жизни бы всегда. Сколько я его помню – он всегда был одиноким. Когда ты остаешься один, ты опустошенный", – добавил Салтыков.
Ранее о самочувствии Моисеева рассказал его концертный директор Сергей Горох. Он отметил, что к Борису регулярно ходит медсестра и горничная.