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МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян
МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян - РИА Новости, 25.04.2022
МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян
Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:53
2022-04-25T17:48
санкции в отношении россии
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции. Недружественные действия не остаются без ответа и в законодательной сфере", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По его словам, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезд в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера - арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями. "Его вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран", - добавил дипломат, говоря о законе о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ."Нашими оппонентами взят курс на использование широчайшего инструментария: от финансово-экономических санкций и информационной войны до, как я уже говорил, высылки наших коллег и прямого военно - политического давление. Когда речь идет о России, отменены неприкосновенность частной собственности, свобода слова, верховенство права в целом, что, кстати, в достаточно среднесрочной, и уж тем более в долгосрочной перспективе будет иметь самые серьезные последствия и в тех странах, которые этим занимаются, потому что сейчас они разрушают и свою правовую систему", - отметил Иванов.
https://ria.ru/20220419/vysylka-1784363483.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:53 25.04.2022 (обновлено: 17:48 25.04.2022)
 
МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян

МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали около 400 российских дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции. Недружественные действия не остаются без ответа и в законодательной сфере", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
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По его словам, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезд в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера - арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями. "Его вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран", - добавил дипломат, говоря о законе о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ.
"Нашими оппонентами взят курс на использование широчайшего инструментария: от финансово-экономических санкций и информационной войны до, как я уже говорил, высылки наших коллег и прямого военно - политического давление. Когда речь идет о России, отменены неприкосновенность частной собственности, свобода слова, верховенство права в целом, что, кстати, в достаточно среднесрочной, и уж тем более в долгосрочной перспективе будет иметь самые серьезные последствия и в тех странах, которые этим занимаются, потому что сейчас они разрушают и свою правовую систему", - отметил Иванов.
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