https://ria.ru/20220425/rossiya-1785351284.html

МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян

МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян - РИА Новости, 25.04.2022

МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян

Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:53

2022-04-25T16:53

2022-04-25T17:48

санкции в отношении россии

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции. Недружественные действия не остаются без ответа и в законодательной сфере", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По его словам, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезд в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера - арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями. "Его вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран", - добавил дипломат, говоря о законе о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ."Нашими оппонентами взят курс на использование широчайшего инструментария: от финансово-экономических санкций и информационной войны до, как я уже говорил, высылки наших коллег и прямого военно - политического давление. Когда речь идет о России, отменены неприкосновенность частной собственности, свобода слова, верховенство права в целом, что, кстати, в достаточно среднесрочной, и уж тем более в долгосрочной перспективе будет иметь самые серьезные последствия и в тех странах, которые этим занимаются, потому что сейчас они разрушают и свою правовую систему", - отметил Иванов.

https://ria.ru/20220419/vysylka-1784363483.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)