16:53 25.04.2022 (обновлено: 17:48 25.04.2022)
МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции. Недружественные действия не остаются без ответа и в законодательной сфере", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
По его словам, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезд в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера - арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями. "Его вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран", - добавил дипломат, говоря о законе о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ.
"Нашими оппонентами взят курс на использование широчайшего инструментария: от финансово-экономических санкций и информационной войны до, как я уже говорил, высылки наших коллег и прямого военно - политического давление. Когда речь идет о России, отменены неприкосновенность частной собственности, свобода слова, верховенство права в целом, что, кстати, в достаточно среднесрочной, и уж тем более в долгосрочной перспективе будет иметь самые серьезные последствия и в тех странах, которые этим занимаются, потому что сейчас они разрушают и свою правовую систему", - отметил Иванов.