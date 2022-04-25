https://ria.ru/20220425/rossiya-1785338635.html

Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации

Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации - РИА Новости, 25.04.2022

Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации

Следует терпимо относиться к соотечественникам, выехавшим из России после начала спецоперации на Украине, многие уже возвращаются, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:08

2022-04-25T16:08

2022-04-25T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

россия

евгений примаков (россотрудничество)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следует терпимо относиться к соотечественникам, выехавшим из России после начала спецоперации на Украине, многие уже возвращаются, заявил в понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков."По экспертным подсчетам, то, что мы пока не можем подтвердить документально, но в одну только Армению выехало порядка 60-70 тысяч человек с февраля этого года. Это в основном специалисты в IT, предприниматели",- сказал Примаков, выступая в ходе заседания dременной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Примаков отметил, что среди уехавших из РФ соотечественников есть "политически мотивированные", а есть и те, кто уехал, испытывая определенную растерянность, пытаясь сохранить определенный стиль жизни. "Я считаю, что к таким людям следует относиться как минимум терпимо, рассчитывая на их дальнейшее возвращение… Мы видим начало этого процесса, к счастью. Определенное количество людей возвращается в Россию, мы этот процесс всячески приветствуем", - сказал он.

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, россия, евгений примаков (россотрудничество), ситуация в днр и лнр