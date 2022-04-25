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Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785338635.html
Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации
Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации - РИА Новости, 25.04.2022
Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации
Следует терпимо относиться к соотечественникам, выехавшим из России после начала спецоперации на Украине, многие уже возвращаются, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:08
2022-04-25T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
россия
евгений примаков (россотрудничество)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следует терпимо относиться к соотечественникам, выехавшим из России после начала спецоперации на Украине, многие уже возвращаются, заявил в понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков."По экспертным подсчетам, то, что мы пока не можем подтвердить документально, но в одну только Армению выехало порядка 60-70 тысяч человек с февраля этого года. Это в основном специалисты в IT, предприниматели",- сказал Примаков, выступая в ходе заседания dременной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Примаков отметил, что среди уехавших из РФ соотечественников есть "политически мотивированные", а есть и те, кто уехал, испытывая определенную растерянность, пытаясь сохранить определенный стиль жизни. "Я считаю, что к таким людям следует относиться как минимум терпимо, рассчитывая на их дальнейшее возвращение… Мы видим начало этого процесса, к счастью. Определенное количество людей возвращается в Россию, мы этот процесс всячески приветствуем", - сказал он.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, россия, евгений примаков (россотрудничество), ситуация в днр и лнр
16:08 25.04.2022 (обновлено: 16:34 25.04.2022)
 
Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России из-за спецоперации

Примаков призвал терпимо относиться к уехавшим из России после 24 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следует терпимо относиться к соотечественникам, выехавшим из России после начала спецоперации на Украине, многие уже возвращаются, заявил в понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"По экспертным подсчетам, то, что мы пока не можем подтвердить документально, но в одну только Армению выехало порядка 60-70 тысяч человек с февраля этого года. Это в основном специалисты в IT, предприниматели",- сказал Примаков, выступая в ходе заседания dременной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Примаков отметил, что среди уехавших из РФ соотечественников есть "политически мотивированные", а есть и те, кто уехал, испытывая определенную растерянность, пытаясь сохранить определенный стиль жизни. "Я считаю, что к таким людям следует относиться как минимум терпимо, рассчитывая на их дальнейшее возвращение… Мы видим начало этого процесса, к счастью. Определенное количество людей возвращается в Россию, мы этот процесс всячески приветствуем", - сказал он.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОбществоРоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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