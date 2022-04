https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

Запад очень напуган: Россия побеждает

Запад очень напуган: Россия побеждает - РИА Новости, 25.04.2022

Запад очень напуган: Россия побеждает

Запад впадает в панику. Уже только ленивый там не заявляет о том, что "Россия может победить". Сначала канцлер Германии выступил с паническим заявлением: "Все... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:34

авторы

колумнисты - авторы

украина

россия

нато

евросоюз

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781636590_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_326994e5191487d212824259671ba939.jpg

Запад впадает в панику. Уже только ленивый там не заявляет о том, что "Россия может победить". Сначала канцлер Германии выступил с паническим заявлением: "Все наши партнеры в Европейском союзе и НАТО согласны: нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну". Причем повторил он данный тезис несколько раз в течение суток, по странной случайности (или не случайности?) выбрав для этого день рождения Адольфа Гитлера.За ним последовал премьер Британии Борис Джонсон, который и не скрывает, что он один из главных вдохновителей авантюрных действий Украины. Выступая в пятницу в Дели, он с трагическим выражением лица выдавил из себя страшное признание в ответ на вопрос о возможности победы России: "Самое грустное — то, что это реалистичная возможность. Да, конечно. У Путина огромная армия. <…> Мы должны быть реалистами". Джонсон, правда, при этом что-то пробубнил о "создании наземного коридора в Мариуполе", не пояснив, куда этот коридор должен вести, — явно слышал что-то об успехе российской армии в боях с нацистами "Азова" (против группировки в России возбуждено уголовное дело), но на карту, как обычно, не взглянул. А то бы узнал, что все коридоры вокруг Мариуполя давным-давно созданы и работают.Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине. Уж от кого, но от "лучшего друга" Владимира Зеленского там подобного допущения не ожидали. Ведь совсем недавно его триумфально принимали в Киеве, а тут — такая зрада, как говорят украинцы.И это в Киеве еще стараются не замечать других крамольных слов своего лондонского любимца — о том, что "гарантии безопасности Украины", которых так добивается Киев, не будут повторять взаимные обязательства стран НАТО по коллективной обороне, предусмотренные пятой статьей Североатлантического пакта. А ведь именно так рисовали украинские пропагандисты те "гарантии", которые они предложили записать в мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле. Если помните, они преподнесли свою идею создания "пула гарантов безопасности" как "альтернативную НАТО", созданную специально для обороны Украины.Мало того, представители офиса Зеленского Михаил Подоляк и Алексей Арестович, задыхаясь от счастья, рассказывали о том, что Украина получает "гарантии" куда круче пятой статьи Устава НАТО. Ошалевшим от радости украинцам тогда поясняли: "В результате Украина попадает в ЕС, в Украине не будет наступательного оружия НАТО, которого и так здесь не было, Украина получает гарантии лучше пятой статьи НАТО и не будет за них платить. А все государства, вступающие в НАТО, платят за участие в НАТО. А мы получаем гарантии лучше и бесплатно".И вот появляется Борис Джонсон на пресс-конференции в Дели и полностью развеивает все эти влажные мечты украинских официальных деятелей, сводя все "гарантии безопасности" к трем пунктам: поставки оружия, тренинг военных и предоставление данных разведки. Что Запад и так давно уже делает безо всяких договоров и "гарантий". Как видите, в планах главного союзника Киева нет ничего похожего на сказки Арестовича о том, что страны НАТО будут в течение трех суток после "агрессии против Украины" собираться и принимать решение о бомбежках "агрессора".Но следует все-таки вернуться к страшным допущениям Джонсона о возможности победы России. Financial Times вынуждена констатировать: "Его заявление стало первым признанием крупного западного лидера в том, что Россия может триумфально выиграть войну. Это знаменует собой значительный сдвиг в его собственной риторике по сравнению с тем, что он говорил всего несколько недель назад". Некий высокопоставленный чиновник Евросоюза, по признанию FT, назвал высказывание Джонсона "постыдным" и предсказал, что оно вызовет гнев Киева.И ведь в самом деле, премьер Британии неоднократно заявлял до сих пор: "Путин должен проиграть, и он проиграет". Мало того, многие западные деятели, политики, аналитики, русофобы всех мастей не раз заявляли: "Россия уже проиграла".Особенно подхлестнули эти заявления действия российской армии по деэскалации ситуации на киевском и черниговском направлениях, предпринятые Москвой в качестве жеста доброй воли как раз после упомянутых выше переговоров в Стамбуле. Тогда радостные реляции о "поражении России" последовали одна за другой."Путин уже проиграл эту войну", — со счастливым видом заявил в эфире MSNBC бывший посол США Майкл Макфол. Он даже перечислил пункты, подтверждающие этот вывод: "Он не захватил Киев, он не убил Зеленского, он не сменил режим, он не захватил Харьков". Как будто когда-то Россия ставила себе целью убивать Зеленского или объявляла о скором падении Киева. Запад сам себе придумал некие "цели Москвы" в нашей спецоперации и сам же теперь радуется в связи с тем, что эти цели не достигнуты. И неважно, что Москва неоднократно опровергала эти сказки, четко обрисовывая свои цели и задачи спецоперации в Донбассе и на Украине.Еще несколько недель назад издающийся в Польше журнал New Eastern Europe провозглашал: "Россия определенно уже потеряла шанс на победу. <…> Она не может победить — этот факт уже осознали украинцы, а теперь признают элиты как на Востоке, так и на Западе". И на тебе — после всего этого апологеты идеи "обязательного поражения России" начали признавать возможность ее победы.Причем ведь речь не только о Джонсоне. Сначала агентство Reuters привело мнение неназванных западных чиновников о том, что у России есть возможности победить. В частности, один из них заявил: "Командование и управление стали более эффективными. <…> Определенно, они стали более разумными в отношении того, как они используют БПЛА и интегрируют их в свои вооруженные силы по мере продвижения, как они используют артиллерию".А затем The Times сослалась на мнение опять-таки неназванных источников в западных разведслужбах: "Ожившая Россия еще может победить". Разведчики подтвердили, что у российской армии есть все возможности окружить украинские подразделения и "со временем перемолоть их", достигнув успеха в спецоперации.Сами понимаете, такие признания шокировали западную публику, несколько недель праздновавшую "поражение России". В европейских газетах появились панические письма читателей. Так, комментаторы Financial Times умоляют британского премьера помолчать по поводу победы России: "Джонсон просто возмутительно не следит за языком. Его слова придадут силы путинским войскам и подорвут боевой дух украинских защитников. Разве он не знает, что в военное время болтун — находка для врага?"А Daily Telegraph приводит письмо своего читателя из Гааги: "Этот конфликт — о выживании Запада. <…> Если Украине позволят пасть, то также падет и все, за что выступает западный мир. А деспоты вроде Владимира Путина, Александра Лукашенко и Си Цзиньпиня будут с ликованием потирать свои руки. <…> Сейчас настал момент, когда Запад должен сражаться или навсегда отказаться от попыток нести светильник свободы".Оставим в стороне пафос борьбы за право нести светильники и зададимся вопросом: что же такое случилось в ходе спецоперации, раз Запад сменил свое ликование по поводу "поражения России" на панику в связи с ее возможностью победить? Освобождение Мариуполя от нацистов? Так ведь западную публику уверяют, что город находится чуть ли не под контролем украинцев. Уверенное продвижение армий России, ДНР и ЛНР? Так ведь западные СМИ с радостью повторяют заявления Зеленского о том, что Украина якобы "отбила у противника" уже около тысячи населенных пунктов. Так и хочется напомнить, что до этого Киев уверял свою публику и тот же Запад в "несерьезности" успехов России: мол, ей не удалось занять большое количество городов и сел. Откуда же тысяча "освобожденных" населенных пунктов берется теперь? Когда Украина их потеряла, если до этого России толком ничего не удалось занять?Очевидно, что Джонсон, чиновники ЕС и уж тем более западные разведки черпают информацию не из победных реляций Арестовича и даже не из своих пропагандистских СМИ, одержимых русофобией. Раз даже они вынуждены публично признавать возможности России — значит, понимают, что успехи российской армии значительны, а поражение Украины на поле боя выглядит все более очевидным.Наверняка это не предел. Вслед за стадией депрессии, которую вызывают в западной публике данные признания, придет и стадия принятия неизбежного. В итоге даже самые отъявленные русофобы вынуждены будут понять, что у России только один путь: Победа. Иного у нас просто быть не может, хотят этого джонсоны и байдены или не хотят.Если бы после окончания холодной войны на Западе не разогнали свои довольно мощные институты советологии, где работали действительно знающие специалисты по России, то там гораздо лучше понимали бы сейчас русских. И знали бы, что наши люди в годы суровых испытаний всегда живут по принципу: "Нам нужна одна Победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим". А знали бы — глядишь, перестали бы радостно праздновать "поражения России", а потом говорить о "возможности России победить". Победа России не просто возможна — она неизбежна.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, колумнисты - авторы, украина, россия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис джонсон, владимир зеленский, владимир путин, сша