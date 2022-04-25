https://ria.ru/20220425/rosgvardeytsy-1785300884.html

Росгвардейцы отбили атаку украинских танков в Харьковской области

Росгвардейцы отбили атаку украинских танков в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2022

Росгвардейцы отбили атаку украинских танков в Харьковской области

Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населенный пункт в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:11

2022-04-25T13:11

2022-04-25T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554357_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_f12b9969cafda47749878876e11650bb.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населенный пункт в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что подразделения украинских военных предприняли попытку прорыва в одном из населенных пунктов Харьковской области. Для этого они обстреляли позиции усиленной тактической группы Росгвардии. В это время колонна из восьми танков при поддержке пехоты двигались в направлении позиций росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населенный пункт. По выявленным целям был открыт огонь."В результате огневого поражения противник понес существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг", - говорится в релизе.Кроме того, бронегруппа противника пыталась захватить командно-наблюдательный пункт подразделения. В бою огнем ПТРК "Конкурс" росгвардейцы уничтожили БМП, а прицельным огнем подразделения прикрытия уничтожили основной состав диверсантов."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила в лесном массиве два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР. Атака ВСУ была отбита, противник понес значительные потери и отступил", - добавили в ведомстве.В дальнейшем их позиции подверглись минометному обстрелу. В результате совместных действий росгвардейцев с артиллерийскими подразделениями ВС РФ был нанесен ответный удар по миномётной батарее украинских военных.В ведомстве подчеркнули, что благодаря совместным действиям военных Росгвардии и Минобороны предотвращена попытка прорыва в населенный пункт."Огнем артиллерии уничтожено два танка противника, БМП и около 20 военнослужащих противника. Огнём из ПТУР спецназовцы уничтожили два БТР и БМП противника", - отметили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина