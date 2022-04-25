16:39 25.04.2022 (обновлено: 16:50 25.04.2022)
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей в ОПК на пять лет
Студенты
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов IT-специальностей в ОПК после вузов на пять лет, говорится в проекте решения Совета.
Также его участники предлагают повысить норматив финансирования программ подготовки IT-специалистов в сфере ОПК.
"Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Российской Федерации, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" сформировать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка ИТ-специалистов в сфере ОПК, определенных в пункте 1 настоящих рекомендаций, установить для таких программ повышенный норматив финансирования, … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет", - говорится в проекте решения.
Также совет рекомендует Минпромторгу совместно с Минтруда и Минобороны подготовить программу повышения квалификации специалистов кадровых служб оборонно-промышленных предприятий "в целях создания условий для более активного набора и удержания ИТ-специалистов".