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В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей - РИА Новости, 25.04.2022
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В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей - РИА Новости, 25.04.2022
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей
Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:39
2022-04-25T16:50
россия
роскосмос
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
совет федерации рф
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов IT-специальностей в ОПК после вузов на пять лет, говорится в проекте решения Совета.Также его участники предлагают повысить норматив финансирования программ подготовки IT-специалистов в сфере ОПК."Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Российской Федерации, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" сформировать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка ИТ-специалистов в сфере ОПК, определенных в пункте 1 настоящих рекомендаций, установить для таких программ повышенный норматив финансирования, … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет", - говорится в проекте решения.Также совет рекомендует Минпромторгу совместно с Минтруда и Минобороны подготовить программу повышения квалификации специалистов кадровых служб оборонно-промышленных предприятий "в целях создания условий для более активного набора и удержания ИТ-специалистов".
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россия, роскосмос, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:39 25.04.2022 (обновлено: 16:50 25.04.2022)
 
В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей

В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей в ОПК на пять лет

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / Goodluz
Студенты
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов IT-специальностей в ОПК после вузов на пять лет, говорится в проекте решения Совета.
Также его участники предлагают повысить норматив финансирования программ подготовки IT-специалистов в сфере ОПК.
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"Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Российской Федерации, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" сформировать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка ИТ-специалистов в сфере ОПК, определенных в пункте 1 настоящих рекомендаций, установить для таких программ повышенный норматив финансирования, … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет", - говорится в проекте решения.
Также совет рекомендует Минпромторгу совместно с Минтруда и Минобороны подготовить программу повышения квалификации специалистов кадровых служб оборонно-промышленных предприятий "в целях создания условий для более активного набора и удержания ИТ-специалистов".
 
РоссияРоскосмосРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Совет Федерации РФОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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