https://ria.ru/20220425/raspredelenie-1785346876.html

В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей

В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей - РИА Новости, 25.04.2022

В СФ предложили восстановить распределение студентов IT-специальностей

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:39

2022-04-25T16:39

2022-04-25T16:50

россия

роскосмос

ростех

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

совет федерации рф

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов IT-специальностей в ОПК после вузов на пять лет, говорится в проекте решения Совета.Также его участники предлагают повысить норматив финансирования программ подготовки IT-специалистов в сфере ОПК."Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Российской Федерации, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" сформировать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка ИТ-специалистов в сфере ОПК, определенных в пункте 1 настоящих рекомендаций, установить для таких программ повышенный норматив финансирования, … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет", - говорится в проекте решения.Также совет рекомендует Минпромторгу совместно с Минтруда и Минобороны подготовить программу повышения квалификации специалистов кадровых служб оборонно-промышленных предприятий "в целях создания условий для более активного набора и удержания ИТ-специалистов".

https://ria.ru/20220422/student-1784962173.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, роскосмос, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)