Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов
Утром первые гости Нижнего парка стали свидетелями запуска фонтанов "Большой каскад" и "Самсон". Они будут радовать посетителей ежедневно до 16 октября.
Утром первые гости Нижнего парка стали свидетелями запуска фонтанов "Большой каскад" и "Самсон". Они будут радовать посетителей ежедневно до 16 октября.
В этом году сезон посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Император лично принимал участие в разработке и создании системы, которая уже несколько веков — с 1723 года — радует гостей своей роскошью, зрелищностью и масштабом.
В этом году сезон посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Император лично принимал участие в разработке и создании системы, которая уже несколько веков — с 1723 года — радует гостей своей роскошью, зрелищностью и масштабом.
У фонтанов нет аналогов в мире. Только представьте: они работают без единого насоса! Вода (а это около ста тысяч кубометров ежедневно) движется за счет естественного перепада высот.
У фонтанов нет аналогов в мире. Только представьте: они работают без единого насоса! Вода (а это около ста тысяч кубометров ежедневно) движется за счет естественного перепада высот.
Помимо фонтанов, в этом году впервые за два года открыли все музеи (кроме тех, которые сейчас находятся на реставрации) и сняли ковидные ограничения. Так что, если будете в Петергофе, загляните в сам дворец, а также в "Екатерининский корпус", "Гроты Большого каскада", "Особую кладовую".
Помимо фонтанов, в этом году впервые за два года открыли все музеи (кроме тех, которые сейчас находятся на реставрации) и сняли ковидные ограничения. Так что, если будете в Петергофе, загляните в сам дворец, а также в "Екатерининский корпус", "Гроты Большого каскада", "Особую кладовую".
Еще одно must visit место — Музей фонтанного дела.
"Говорят же, что фонтаны — это душа Петергофа. В этом музее мы постарались раскрыть суть этой "души", показать, как она устроена и работает вот уже на протяжении 300 лет", — рассказывает хранитель отдела "Большой дворец" Сергей Бондарев.
Еще одно must visit место — Музей фонтанного дела.
"Говорят же, что фонтаны — это душа Петергофа. В этом музее мы постарались раскрыть суть этой "души", показать, как она устроена и работает вот уже на протяжении 300 лет", — рассказывает хранитель отдела "Большой дворец" Сергей Бондарев.
На экскурсии можно познакомиться со схемой петергофского водовода, увидеть фрагменты деревянных и чугунных труб XVIII века, фонтанные насадки и инструменты, которыми пользовались местные мастера.
На экскурсии можно познакомиться со схемой петергофского водовода, увидеть фрагменты деревянных и чугунных труб XVIII века, фонтанные насадки и инструменты, которыми пользовались местные мастера.
Кроме того, к юбилею первого российского императора сотрудники музея-заповедника готовят два праздника. Ближайший — "Виват, Ассамблея!" — пройдет в Нижнем парке 21 мая. Второй — в сентябре. Также запланировано несколько выставок, посвященных Петру Великому.
Кроме того, к юбилею первого российского императора сотрудники музея-заповедника готовят два праздника. Ближайший — "Виват, Ассамблея!" — пройдет в Нижнем парке 21 мая. Второй — в сентябре. Также запланировано несколько выставок, посвященных Петру Великому.