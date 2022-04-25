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Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов

Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов - РИА Новости, 25.04.2022

Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов

В Петергофе на выходных торжественно открыли летний сезон: запустили четыре каскада и около 150 фонтанов, в том числе недавно отреставрированные "Тритон" и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:45

2022-04-25T17:45

2022-04-25T18:30

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Петергофе на выходных торжественно открыли летний сезон: запустили четыре каскада и около 150 фонтанов, в том числе недавно отреставрированные "Тритон" и "Солнце". О том, как прошла церемония и что еще посмотреть в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.

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