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Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов
Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов - РИА Новости, 25.04.2022
Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов
В Петергофе на выходных торжественно открыли летний сезон: запустили четыре каскада и около 150 фонтанов, в том числе недавно отреставрированные "Тритон" и... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:45
2022-04-25T18:30
фото
туризм
санкт-петербург
фонтаны
петергоф
петр i
туризм
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Петергофе на выходных торжественно открыли летний сезон: запустили четыре каскада и около 150 фонтанов, в том числе недавно отреставрированные "Тритон" и "Солнце". О том, как прошла церемония и что еще посмотреть в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.
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17:45 25.04.2022 (обновлено: 18:30 25.04.2022)
 

Душа Петергофа: в музее-заповеднике открыли сезон фонтанов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Петергофе на выходных торжественно открыли летний сезон: запустили четыре каскада и около 150 фонтанов, в том числе недавно отреставрированные "Тритон" и "Солнце". О том, как прошла церемония и что еще посмотреть в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

Утром первые гости Нижнего парка стали свидетелями запуска фонтанов "Большой каскад" и "Самсон". Они будут радовать посетителей ежедневно до 16 октября.

Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
1 из 7

Утром первые гости Нижнего парка стали свидетелями запуска фонтанов "Большой каскад" и "Самсон". Они будут радовать посетителей ежедневно до 16 октября.

© РИА Новости / Нина Алексеева
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

В этом году сезон посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Император лично принимал участие в разработке и создании системы, которая уже несколько веков — с 1723 года — радует гостей своей роскошью, зрелищностью и масштабом.

Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
2 из 7

В этом году сезон посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Император лично принимал участие в разработке и создании системы, которая уже несколько веков — с 1723 года — радует гостей своей роскошью, зрелищностью и масштабом.

© РИА Новости / Нина Алексеева
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

У фонтанов нет аналогов в мире. Только представьте: они работают без единого насоса! Вода (а это около ста тысяч кубометров ежедневно) движется за счет естественного перепада высот.

Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
3 из 7

У фонтанов нет аналогов в мире. Только представьте: они работают без единого насоса! Вода (а это около ста тысяч кубометров ежедневно) движется за счет естественного перепада высот.

© РИА Новости / Нина Алексеева
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

Помимо фонтанов, в этом году впервые за два года открыли все музеи (кроме тех, которые сейчас находятся на реставрации) и сняли ковидные ограничения. Так что, если будете в Петергофе, загляните в сам дворец, а также в "Екатерининский корпус", "Гроты Большого каскада", "Особую кладовую".

Один из фонтанов Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
4 из 7

Помимо фонтанов, в этом году впервые за два года открыли все музеи (кроме тех, которые сейчас находятся на реставрации) и сняли ковидные ограничения. Так что, если будете в Петергофе, загляните в сам дворец, а также в "Екатерининский корпус", "Гроты Большого каскада", "Особую кладовую".

© РИА Новости / Нина Алексеева
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

Еще одно must visit место — Музей фонтанного дела.

"Говорят же, что фонтаны — это душа Петергофа. В этом музее мы постарались раскрыть суть этой "души", показать, как она устроена и работает вот уже на протяжении 300 лет", — рассказывает хранитель отдела "Большой дворец" Сергей Бондарев.

Один фонтанов в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
5 из 7

Еще одно must visit место — Музей фонтанного дела.

"Говорят же, что фонтаны — это душа Петергофа. В этом музее мы постарались раскрыть суть этой "души", показать, как она устроена и работает вот уже на протяжении 300 лет", — рассказывает хранитель отдела "Большой дворец" Сергей Бондарев.

© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

На экскурсии можно познакомиться со схемой петергофского водовода, увидеть фрагменты деревянных и чугунных труб XVIII века, фонтанные насадки и инструменты, которыми пользовались местные мастера.

Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
6 из 7

На экскурсии можно познакомиться со схемой петергофского водовода, увидеть фрагменты деревянных и чугунных труб XVIII века, фонтанные насадки и инструменты, которыми пользовались местные мастера.

© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанк

Кроме того, к юбилею первого российского императора сотрудники музея-заповедника готовят два праздника. Ближайший — "Виват, Ассамблея!" — пройдет в Нижнем парке 21 мая. Второй — в сентябре. Также запланировано несколько выставок, посвященных Петру Великому.

Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
7 из 7

Кроме того, к юбилею первого российского императора сотрудники музея-заповедника готовят два праздника. Ближайший — "Виват, Ассамблея!" — пройдет в Нижнем парке 21 мая. Второй — в сентябре. Также запланировано несколько выставок, посвященных Петру Великому.

© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
 
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