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СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 25.04.2022
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СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время
СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 25.04.2022
СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщил турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:49
2022-04-25T14:49
в мире
владимир путин
владимир зеленский
россия
реджеп тайип эрдоган
украина
донбасс
турция
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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщил турецкий телеканал A Haber.В воскресенье турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским."Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выразив, что они готовы оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса и предложить необходимую поддержку, включая посредничество, Эрдоган заявил, что Анкара положительно рассматривает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Ожидается также телефонный разговор президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем времени", - сообщил телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, реджеп тайип эрдоган, украина, донбасс, турция
14:49 25.04.2022
 
СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время

A Haber: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщил турецкий телеканал A Haber.
В воскресенье турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выразив, что они готовы оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса и предложить необходимую поддержку, включая посредничество, Эрдоган заявил, что Анкара положительно рассматривает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Ожидается также телефонный разговор президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем времени", - сообщил телеканал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаДонбассТурция
 
 
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