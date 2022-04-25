https://ria.ru/20220425/peregovory-1785323083.html

СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время

СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: Эрдоган планирует телефонные переговоры c Путиным в ближайшее время

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщил турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:49

2022-04-25T14:49

2022-04-25T14:49

в мире

владимир путин

владимир зеленский

россия

реджеп тайип эрдоган

украина

донбасс

турция

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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщил турецкий телеканал A Haber.В воскресенье турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским."Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выразив, что они готовы оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса и предложить необходимую поддержку, включая посредничество, Эрдоган заявил, что Анкара положительно рассматривает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Ожидается также телефонный разговор президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем времени", - сообщил телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/peregovory-1784929307.html

https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

россия

украина

донбасс

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, реджеп тайип эрдоган, украина, донбасс, турция