Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/pasporta-1785310151.html
В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта
В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта - РИА Новости, 25.04.2022
В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:00
2022-04-25T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
михаил шеремет
владимир путин
херсонская область
украина
россия
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/46/1553054679_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d162dfbcb787790aa96e89b1495bf621.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов регионов юга Украины российские паспорта.Ранее Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. По его словам, в округ могли бы войти регионы юга Украины - на сегодня это Херсонская и приазовская часть Запорожской области."Считаю правильным и своевременным начать выдавать жителям освобожденных регионов юга Украины российские паспорта и предоставлять им гражданства нашей страны. Это нужно начать делать как можно скорее", - сказал РИА Новости Умеров.Умеров подчеркнул, что ему поступает множество звонков, писем и сообщений от жителей различных национальностей, проживающих на юге Украине, особенно из Херсонской области."Люди поддерживают Россию, но боятся открыто об этом говорить. Народ не уверен, что завтра Россия не оставит их один на один с вернувшимися украинскими нацистами. Поэтому российский паспорт станет для них уверенностью в завтрашнем дне и своего рода охранной грамотой всем гражданам, вне зависимости от национальности, которые больше не желают жить в составе укронацисткой страны", - подчеркнул Умеров.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html
херсонская область
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/46/1553054679_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_5a71c78000ef6b64816c8b5a2b0e5e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, владимир путин, херсонская область , украина, россия, госдума рф, в мире, республика крым, эйваз умеров
14:00 25.04.2022
 
В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта

Глава крымских татар Умеров предложил выдать жителям юга Украины российские паспорта

© РИА Новости / СтрингерПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов регионов юга Украины российские паспорта.
Ранее Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. По его словам, в округ могли бы войти регионы юга Украины - на сегодня это Херсонская и приазовская часть Запорожской области.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 05:54
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
"Считаю правильным и своевременным начать выдавать жителям освобожденных регионов юга Украины российские паспорта и предоставлять им гражданства нашей страны. Это нужно начать делать как можно скорее", - сказал РИА Новости Умеров.
Умеров подчеркнул, что ему поступает множество звонков, писем и сообщений от жителей различных национальностей, проживающих на юге Украине, особенно из Херсонской области.
"Люди поддерживают Россию, но боятся открыто об этом говорить. Народ не уверен, что завтра Россия не оставит их один на один с вернувшимися украинскими нацистами. Поэтому российский паспорт станет для них уверенностью в завтрашнем дне и своего рода охранной грамотой всем гражданам, вне зависимости от национальности, которые больше не желают жить в составе укронацисткой страны", - подчеркнул Умеров.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМихаил ШереметВладимир ПутинХерсонская областьУкраинаРоссияГосдума РФВ миреРеспублика КрымЭйваз Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала