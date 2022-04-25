https://ria.ru/20220425/pasporta-1785310151.html

В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта

В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта - РИА Новости, 25.04.2022

В Крыму предложили выдать жителям юга Украины российские паспорта

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:00

2022-04-25T14:00

2022-04-25T14:00

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов регионов юга Украины российские паспорта.Ранее Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. По его словам, в округ могли бы войти регионы юга Украины - на сегодня это Херсонская и приазовская часть Запорожской области."Считаю правильным и своевременным начать выдавать жителям освобожденных регионов юга Украины российские паспорта и предоставлять им гражданства нашей страны. Это нужно начать делать как можно скорее", - сказал РИА Новости Умеров.Умеров подчеркнул, что ему поступает множество звонков, писем и сообщений от жителей различных национальностей, проживающих на юге Украине, особенно из Херсонской области."Люди поддерживают Россию, но боятся открыто об этом говорить. Народ не уверен, что завтра Россия не оставит их один на один с вернувшимися украинскими нацистами. Поэтому российский паспорт станет для них уверенностью в завтрашнем дне и своего рода охранной грамотой всем гражданам, вне зависимости от национальности, которые больше не желают жить в составе укронацисткой страны", - подчеркнул Умеров.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. По его словам, "пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил шеремет, владимир путин, херсонская область , украина, россия, госдума рф, в мире, республика крым, эйваз умеров