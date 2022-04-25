https://ria.ru/20220425/partiya-1785264771.html
Партия "Движение Свобода"
Партия "Движение Свобода" - РИА Новости, 25.04.2022
Партия "Движение Свобода"
"Движение Свобода" – оппозиционная левоцентристская партия Словении. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:58
2022-04-25T10:58
2022-04-25T10:58
справки
словения
партия "движение свобода"
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"Движение Свобода" – оппозиционная левоцентристская партия Словении.Была создана 26 января 2022 года как преемница "Партии зеленых действий" (Z.DEJ), основанной в мае 2021 года бывшим министром окружающей среды Словении Юре Лебеном. Юре Лебен был первым председателем партии. В январе 2022 года Лебен объявил о своем уходе из политики, чтобы посвятить себя семье.Главой партии был избран Роберт Голоб, бывший генеральный директор энергетической компании Gen-I. Партия также сменила название на "Движение Свобода".Среди целей "Движения за Свободу" – современное государство всеобщего благосостояния со свободным и открытым обществом.Среди приоритетов программы – "зеленая" политика. Партия подчеркивает, что Словения заслуживает безопасного энергетического будущего, где ископаемое топливо осталось в прошлом. Она обещает значительный рост использования возобновляемых источников энергии, доступную энергию для домохозяйств и экономики, снижение роли природного газа и системный подход к продвижению развития экономики замкнутого цикла.Партия также намерена поддерживать развитие технопарков, чтобы облегчить начало бизнеса, сделать инвестиции в цифровые и "зеленые" стартапы более привлекательными, поощрять инвестиции в технологии будущего и совместно финансировать целевые программы "зеленого" перехода для сокращения их углеродного следа.В сфере здравоохранения анонсируется новый закон, включающий немедленное сокращение времени ожидания, дебюрократизацию и цифровизацию медицинских услуг, контроль за оплатой государственных услуг, а также современный закон о системе здравоохранения не позднее, чем через два года после избрания в парламент."Движение Свобода" также обещает усилить роль президента республики, что обеспечило бы независимость судебной власти и конституционность, и заявляет об укреплении неподкупности государственных служащих и демократизации избирательной системы путем введения преференциального голосования.В области внешней политики и обороны "Движение Свобода" намерено усилить роль Словении на альпийско-адриатико-дунайском и средиземноморском пространстве, партия также выступает за модернизацию словенской армии. Партия также считает, что государство должно отказаться от всех уголовных дел, связанных с публичным выражением мнения и собраниями.Среди социальных инициатив партии – достойные пенсии, всеобщее пособие на ребенка, государственные гарантии по кредитам на покупку первой квартиры для молодежи, строительство жилья через ЖСК и др.В сфере образования партия заявляет об увеличении финансирования высшего образования, обновлении стипендиальной политики и др. В "Движении Свобода" также считают важными цифровую трансформацию Словении, реформу законодательства о СМИ, а также обновление и модернизацию сектора культуры.По итогам парламентских выборов, состоявшихся 24 апреля 2022 года, "Движение Свобода" набирает более 34% голосов по итогам подсчета 99,68% избирательных бюллетеней.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, словения, партия "движение свобода"
"Движение Свобода
" – оппозиционная левоцентристская партия Словении.
Была создана
26 января 2022 года как преемница "Партии зеленых действий" (Z.DEJ), основанной
в мае 2021 года бывшим министром окружающей среды Словении Юре Лебеном.
Юре Лебен
был первым председателем партии.
В январе 2022 года Лебен объявил о своем уходе из политики, чтобы посвятить себя семье.
Главой партии был избран
Роберт Голоб, бывший
генеральный директор энергетической компании Gen-I. Партия также сменила название на "Движение Свобода
".
Среди целей "Движения за Свободу" – современное государство всеобщего благосостояния со свободным и открытым обществом.
Среди приоритетов программы – "зеленая" политика. Партия подчеркивает, что Словения заслуживает безопасного энергетического будущего, где ископаемое топливо осталось в прошлом. Она обещает значительный рост использования возобновляемых источников энергии, доступную энергию для домохозяйств и экономики, снижение роли природного газа и системный подход к продвижению развития экономики замкнутого цикла.
Партия также намерена поддерживать развитие технопарков, чтобы облегчить начало бизнеса, сделать инвестиции в цифровые и "зеленые" стартапы более привлекательными, поощрять инвестиции в технологии будущего и совместно финансировать целевые программы "зеленого" перехода для сокращения их углеродного следа.
В сфере здравоохранения анонсируется новый закон, включающий немедленное сокращение времени ожидания, дебюрократизацию и цифровизацию медицинских услуг, контроль за оплатой государственных услуг, а также современный закон о системе здравоохранения не позднее, чем через два года после избрания в парламент.
"Движение Свобода" также обещает усилить роль президента республики, что обеспечило бы независимость судебной власти и конституционность, и заявляет об укреплении неподкупности государственных служащих и демократизации избирательной системы путем введения преференциального голосования.
В области внешней политики и обороны "Движение Свобода" намерено усилить роль Словении на альпийско-адриатико-дунайском и средиземноморском пространстве, партия также выступает за модернизацию словенской армии. Партия также считает, что государство должно отказаться от всех уголовных дел, связанных с публичным выражением мнения и собраниями.
Среди социальных инициатив партии – достойные пенсии, всеобщее пособие на ребенка, государственные гарантии по кредитам на покупку первой квартиры для молодежи, строительство жилья через ЖСК и др.
В сфере образования партия заявляет
об увеличении финансирования высшего образования, обновлении стипендиальной политики и др. В "Движении Свобода" также считают важными цифровую трансформацию Словении, реформу законодательства о СМИ, а также обновление и модернизацию сектора культуры.
По итогам парламентских выборов, состоявшихся 24 апреля 2022 года, "Движение Свобода" набирает
более 34% голосов по итогам подсчета 99,68% избирательных бюллетеней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников