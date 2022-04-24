https://ria.ru/20220424/sloveniya-1785207920.html

Exit poll: "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении

Exit poll: "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении - РИА Новости, 24.04.2022

Exit poll: "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении

Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении, передает Радио и телевидение Словении со ссылкой на данные exit РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:21

2022-04-24T20:21

2022-04-24T21:00

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словения

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МОСКВА/БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении, передает Радио и телевидение Словении со ссылкой на данные exit poll.По их данным, голоса распределились следующим образом:Остальные политические силы пока не преодолевают проходной барьер. Всего их более 20.Апрельские опросы общественного мнения показали, что правящую Словенскую демократическую партию (SDS) Янши поддерживают более 25% избирателей, левоцентристское "Движение Свобода" Роберта Голоба — около 26%, остальные поддержали в основном оппонентов премьера. Для вхождения в состав государственного собрания политическим силам надо преодолеть барьер в 4% голосов.Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. Голосование проходило с 7:00 (8.00 мск) до 19:00 (20.00 мск) на примерно трех тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. В выборах могли принять участие почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.По данным избиркома к 16:00 проголосовали 49,3% избирателей или 836 тысяч человек. Это выше явки на парламентских выборах 2018 года, когда к аналогичному времени на участки вышли 34,32% обладающих правом голоса. Данные на брифинге огласил председатель комиссии Петер Голоб. О значимых нарушениях не сообщалось. С 19 по 21 апреля прошло досрочное голосование на сотне участков, своим правом воспользовались 130 151, или 7,67% избирателей.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html

https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, словения