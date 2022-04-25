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"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/pantsir-1785259977.html
"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой
"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой - РИА Новости, 25.04.2022
"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой
Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО),... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:31
2022-04-25T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
россия
"панцирь-с"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня", - сообщил он.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220419/tochka-u-1784237768.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, херсонская область , россия, "панцирь-с"
10:31 25.04.2022 (обновлено: 10:46 25.04.2022)
 
"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой

Минобороны: "Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня", - сообщил он.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.
Конашенков: Уничтожены два склада хранения головных частей ракет Точка-У - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет "Точка-У" на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХерсонская областьРоссия"Панцирь-С"
 
 
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