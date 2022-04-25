10:31 25.04.2022 (обновлено: 10:46 25.04.2022)
"Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой
Минобороны: "Панцирь-С" сбил украинскую "Точку-У" над Чернобаевкой
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса "Точка-У" и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня", - сообщил он.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.