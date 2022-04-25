https://ria.ru/20220425/otpusk-1785234091.html

Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом

Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом - РИА Новости, 25.04.2022

Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом

Треть россиян уже начали планировать отдых этим летом, однако каждый пятый гражданин пока вовсе не собирается уходить в отпуск в этот период, говорится в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T03:55

2022-04-25T03:55

2022-04-25T10:43

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Треть россиян уже начали планировать отдых этим летом, однако каждый пятый гражданин пока вовсе не собирается уходить в отпуск в этот период, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости.Лишь 21% граждан уверены, что их планы на летний отпуск будут воплощены в жизнь. Наибольшая доля оптимистично настроенных граждан живет в Южном федеральном округе (26%), наименьшая — на Урале (16%).Большинство россиян (61%), кто поедет летом в отпуск, планируют потратить на него примерно столько же денег, как и в прошлом году. Больше всего россиян, которые намерены уложиться в прошлогодний бюджет, живет в Центральном федеральном округе (73%), меньше всего - в Московском регионе (51%).Четверть планирующих летний отпуск граждан уверены, что в этом году потратят на отдых больше, чем в прошлом году. Больше всего так считают в Московском регионе (34%) и Северо-Западном федеральном округе (32%), меньше всего - в Центральном федеральном округе (15%). Наконец, почти каждый седьмой собравшийся летом в отпуск планирует сократить расходы по сравнению с прошлым годом: больше всего таких граждан проживает в Сибири (20%), меньше всего - на Дальнем Востоке (9%).Банк и страховщик проводили исследование 15-21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тысяч человек по всей стране.

https://ria.ru/20220330/otpusk-1780785709.html

https://ria.ru/20220326/otpusk-1780007822.html

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урал, дальний восток, общество, новости - туризм