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Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 25.04.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220425/orlov-1785330491.html
Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030"
Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 25.04.2022
Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030"
Губернатор Амурской области Василий Орлов стал наставником в образовательной программе по подготовке управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:26
2022-04-25T15:26
амурская область
общество
алексей чекунков
борис коробец
дальний восток
арктика
амурская область
дальневосточный федеральный университет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов стал наставником в образовательной программе по подготовке управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке и в Арктике "Муравьев-Амурский 2030", сообщает правительство Приамурья.Заявки для участия в программе направили более 2 тысяч кандидатов со всей страны, от Амурской области – около 100 человек. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провел первое совещание по проекту "Муравьев-Амурский 2030". Образовательная программа рассчитана на год, она будет состоять из восьми модулей, их проведут на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково, а также в регионах Дальнего Востока, участникам обещают полное погружение в работу по решению оперативных проблем регионов.Кроме Орлова наставниками проекта стали заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Дарья Кирьянова, а также руководители субъектов Дальнего Востока и Арктики.Орлов отметил, что поддерживает образовательные программы, которые направлены на привлечение кадров в регионы, в частности, на государственную гражданскую службу."У нас в области уже прошло два выпуска программы стажировки при правительстве "Кадры решают", участники подготовили интересные проекты, направленные на развитие области. Некоторые идеи мы обязательно применим, а программу продолжим. Считаю, что "Муравьев-Амурский 2030" - новый уровень образования, который будет способствовать систематизации работы регионов в данном направлении. Готов поработать с участниками программы, поделится своим опытом, а также научиться у них чему-то новому", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Сейчас продолжается отбор кандидатов на программу, в мае во Владивостоке они встретятся для финальных испытаний. Лучшие попадут в программу, которая рассчитана на год.Обучение по программе "Муравьев-Амурский 2030" бесплатное, по итогам аттестации выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, войдут в резерв госслужащих, а также получат предложение о трудоустройстве на государственную службу в регионы Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html
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общество, алексей чекунков, борис коробец, дальний восток, арктика, амурская область, дальневосточный федеральный университет, сколково, василий орлов (губернатор)
15:26 25.04.2022
 
Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030"

Губернатор Орлов стал наставником в образовательной программе "Муравьев-Амурский 2030"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов стал наставником в образовательной программе по подготовке управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке и в Арктике "Муравьев-Амурский 2030", сообщает правительство Приамурья.
Заявки для участия в программе направили более 2 тысяч кандидатов со всей страны, от Амурской области – около 100 человек. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провел первое совещание по проекту "Муравьев-Амурский 2030". Образовательная программа рассчитана на год, она будет состоять из восьми модулей, их проведут на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке РАНХиГС и Московской школы управления Сколково, а также в регионах Дальнего Востока, участникам обещают полное погружение в работу по решению оперативных проблем регионов.
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Кроме Орлова наставниками проекта стали заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Дарья Кирьянова, а также руководители субъектов Дальнего Востока и Арктики.
Орлов отметил, что поддерживает образовательные программы, которые направлены на привлечение кадров в регионы, в частности, на государственную гражданскую службу.
"У нас в области уже прошло два выпуска программы стажировки при правительстве "Кадры решают", участники подготовили интересные проекты, направленные на развитие области. Некоторые идеи мы обязательно применим, а программу продолжим. Считаю, что "Муравьев-Амурский 2030" - новый уровень образования, который будет способствовать систематизации работы регионов в данном направлении. Готов поработать с участниками программы, поделится своим опытом, а также научиться у них чему-то новому", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Сейчас продолжается отбор кандидатов на программу, в мае во Владивостоке они встретятся для финальных испытаний. Лучшие попадут в программу, которая рассчитана на год.
Обучение по программе "Муравьев-Амурский 2030" бесплатное, по итогам аттестации выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, войдут в резерв госслужащих, а также получат предложение о трудоустройстве на государственную службу в регионы Дальнего Востока.
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Амурская областьОбществоАлексей ЧекунковБорис КоробецДальний ВостокАрктикаАмурская областьДальневосточный федеральный университетСколковоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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