https://ria.ru/20220425/obrazovanie-1785335786.html

Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ

Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ - РИА Новости, 25.04.2022

Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:54

2022-04-25T15:54

2022-04-25T15:58

технологии

андрей турчак

образование - общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям в качестве второго высшего образования."В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.... Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении IТ-специальностей. Также определить вузы, контрольные цифры приема и порядок прохождения конкурсных испытаний", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.Отдельно секретарь генсовета ЕР предложил создать единый центр для модернизации системы подготовки IТ-специалистов, который может быть основан на базе правительственной НКО. Он будет координировать усилия различных ведомств и организаций по изменению системы подготовки IТ-специалистов, подчеркнул Турчак."Вопрос подготовки специалистов находится "на стыке" разных ведомств. Предлагаем создать единый центр, который смог бы координировать и решать все проблемы, связанные с подготовкой IT-кадров в России", - заключил он.

https://ria.ru/20220406/spetsialnost-1782000743.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, андрей турчак, образование - общество