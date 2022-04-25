https://ria.ru/20220425/obrazovanie-1785335786.html
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:54
2022-04-25T15:54
2022-04-25T15:58
технологии
андрей турчак
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям в качестве второго высшего образования."В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.... Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении IТ-специальностей. Также определить вузы, контрольные цифры приема и порядок прохождения конкурсных испытаний", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.Отдельно секретарь генсовета ЕР предложил создать единый центр для модернизации системы подготовки IТ-специалистов, который может быть основан на базе правительственной НКО. Он будет координировать усилия различных ведомств и организаций по изменению системы подготовки IТ-специалистов, подчеркнул Турчак."Вопрос подготовки специалистов находится "на стыке" разных ведомств. Предлагаем создать единый центр, который смог бы координировать и решать все проблемы, связанные с подготовкой IT-кадров в России", - заключил он.
https://ria.ru/20220406/spetsialnost-1782000743.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a146cb9d27770a3ed09c880397561678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, андрей турчак, образование - общество
15:54 25.04.2022 (обновлено: 15:58 25.04.2022)
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
Турчак предложил разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ-сфере