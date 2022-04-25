Рейтинг@Mail.ru
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/obrazovanie-1785335786.html
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:54
2022-04-25T15:58
технологии
андрей турчак
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям в качестве второго высшего образования."В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.... Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении IТ-специальностей. Также определить вузы, контрольные цифры приема и порядок прохождения конкурсных испытаний", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.Отдельно секретарь генсовета ЕР предложил создать единый центр для модернизации системы подготовки IТ-специалистов, который может быть основан на базе правительственной НКО. Он будет координировать усилия различных ведомств и организаций по изменению системы подготовки IТ-специалистов, подчеркнул Турчак."Вопрос подготовки специалистов находится "на стыке" разных ведомств. Предлагаем создать единый центр, который смог бы координировать и решать все проблемы, связанные с подготовкой IT-кадров в России", - заключил он.
https://ria.ru/20220406/spetsialnost-1782000743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a146cb9d27770a3ed09c880397561678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, андрей турчак, образование - общество
15:54 25.04.2022 (обновлено: 15:58 25.04.2022)
 
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ

Турчак предложил разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ-сфере

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обучение за счет бюджета по IТ-специальностям в качестве второго высшего образования.
"В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.... Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении IТ-специальностей. Также определить вузы, контрольные цифры приема и порядок прохождения конкурсных испытаний", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
Отдельно секретарь генсовета ЕР предложил создать единый центр для модернизации системы подготовки IТ-специалистов, который может быть основан на базе правительственной НКО. Он будет координировать усилия различных ведомств и организаций по изменению системы подготовки IТ-специалистов, подчеркнул Турчак.
"Вопрос подготовки специалистов находится "на стыке" разных ведомств. Предлагаем создать единый центр, который смог бы координировать и решать все проблемы, связанные с подготовкой IT-кадров в России", - заключил он.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 06:26
Исследование показало специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами
 
ТехнологииАндрей ТурчакОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала