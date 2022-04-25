https://ria.ru/20220425/nika-1785366927.html

В Сети вышел трейлер драмы "Ника" с Елизаветой Янковской и Анной Михалковой

В Сети вышел трейлер драмы "Ника" с Елизаветой Янковской и Анной Михалковой - РИА Новости, 25.04.2022

В Сети вышел трейлер драмы "Ника" с Елизаветой Янковской и Анной Михалковой

Централ Партнершип" представила трейлер драмы Василисы Кузьминой "Ника" с Елизаветой Янковской и Анной Михалковой в главных ролях. Ролик размещен на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:09

2022-04-25T18:09

2022-04-25T18:09

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер драмы Василисы Кузьминой "Ника" с Елизаветой Янковской и Анной Михалковой в главных ролях. Ролик размещен на YouTube-канале компании. В фильме рассказывается о Нике Турбиной — советской поэтессе, ставшей знаменитой в детстве. Девочке было всего восемь лет, когда вышел ее первый сборник. Жизнь повзрослевшего вундеркинда была трагичной. Ники не стало в 27 лет. В картине Турбина как раз представлена в этом возрасте, и она уже не пишет стихов. В ролике показаны болезненные отношения Ники и ее матери. Они часто ссорятся. Нике одиноко, и, кажется, только рядом с новым знакомым ей становится немного легче. За роль Турбиной Елизавета Янковская получила специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW). Лента была единственным проектом на иностранном языке, участвующим в основной конкурсной программе (Narrative Feature Competition) смотра, проходившего в Техасе с 11 по 19 марта. Образ матери Ники воплотила Анна Михалкова. Также в фильме снимались Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев. В российский прокат картина выйдет 19 мая.

https://ria.ru/20220425/prokat-1785262638.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, анна михалкова, иван фоминов, техас, кино и сериалы, кинофестиваль