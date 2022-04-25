https://ria.ru/20220425/nato-1785399291.html

СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО

СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО

Швеция получила "конкретные обещания" со стороны США и Великобритании относительно гарантий безопасности в период, когда в Стокгольме идет процесс принятия... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:23

2022-04-25T20:23

2022-04-25T20:23

в мире

швеция

нато

сша

финляндия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Швеция получила "конкретные обещания" со стороны США и Великобритании относительно гарантий безопасности в период, когда в Стокгольме идет процесс принятия решения о вступлении страны в НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.На прошлой неделе депутат шведского парламента от Социал-демократической партии Ханс Хофф заявил, что Швеция должна получить гарантии безопасности от США в период, когда в Стокгольме принимают решение о возможном вступлении страны в НАТО."Швеция получила конкретные обещания от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО", - пишет Aftonbladet."Правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления... Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам", - заявил газете правительственный источник.В понедельник финская газета Iltalehti сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявку на членство в Североатлантическом альянсе одновременно в период с 16 по 20 мая. Позднее шведская газета Expressen подтвердила информацию финских СМИ.В МИД РФ ранее заявили, что Москва по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. В ведомстве добавили, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784439679.html

швеция

сша

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швеция, нато, сша, финляндия