СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО
Aftonbladet: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до рассмотрения заявки в НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Швеция получила "конкретные обещания" со стороны США и Великобритании относительно гарантий безопасности в период, когда в Стокгольме идет процесс принятия решения о вступлении страны в НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.
На прошлой неделе депутат шведского парламента от Социал-демократической партии Ханс Хофф заявил, что Швеция должна получить гарантии безопасности от США в период, когда в Стокгольме принимают решение о возможном вступлении страны в НАТО.
"Швеция получила конкретные обещания от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО", - пишет Aftonbladet.
"Правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления... Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам", - заявил газете правительственный источник.
В понедельник финская газета Iltalehti сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявку на членство в Североатлантическом альянсе одновременно в период с 16 по 20 мая. Позднее шведская газета Expressen подтвердила информацию финских СМИ.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. В ведомстве добавили, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.