Финляндия и Швеция подадут заявку в НАТО 16-20 мая, сообщили СМИ
Iltalehti: Финляндия и Швеция готовятся подать заявку в НАТО 16-20 мая
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Финляндия и Швеция подадут заявку на членство в Североатлантическом альянсе одновременно в период с 16 по 20 мая, пишет газета Iltalehti.
Ранее сообщалось, что шведское правительство попросило финских коллег замедлить процесс подачи заявки в НАТО, чтобы стороны могли одновременно объявить о готовности присоединиться к альянсу.
"Заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на 20-й неделе, то есть на неделе, начинающейся 16 мая", - указывает издание. На эту же неделю, на 17-18 мая, запланирован государственный визит президента Финляндии Саули Ниинистё в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава.
"Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. В связи с этим госвизитом или на эту же неделю, по информации Iltalehti, отдельно запланирована государственная встреча, на которой встретятся финские и шведские государственные лидеры и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО", - сообщает издание.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. В ведомстве добавили, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.