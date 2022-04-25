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В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса

В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса - РИА Новости, 25.04.2022

В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса

Главы МИД НАТО соберутся 14-15 мая на внеочередное совещание в Берлине, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:37

2022-04-25T13:37

2022-04-25T13:59

в мире

нато

берлин (город)

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Главы МИД НАТО соберутся 14-15 мая на внеочередное совещание в Берлине, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.По ее словам, председательствовать на этой неформальной встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг.

берлин (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, берлин (город), йенс столтенберг