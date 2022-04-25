https://ria.ru/20220425/nato-1785305215.html
В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса
В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса - РИА Новости, 25.04.2022
В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса
Главы МИД НАТО соберутся 14-15 мая на внеочередное совещание в Берлине, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:37
2022-04-25T13:37
2022-04-25T13:59
в мире
нато
берлин (город)
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Главы МИД НАТО соберутся 14-15 мая на внеочередное совещание в Берлине, сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.По ее словам, председательствовать на этой неформальной встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, берлин (город), йенс столтенберг
13:37 25.04.2022 (обновлено: 13:59 25.04.2022)
В НАТО анонсировали внеочередное совещание глав МИД альянса
НАТО проведет 14-15 мая в Берлине внеочередное совещание глав МИД альянса