Рейтинг@Mail.ru
В Китае вырос спрос на российское мороженое - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/morozhenoe-1785287607.html
В Китае вырос спрос на российское мороженое
В Китае вырос спрос на российское мороженое - РИА Новости, 25.04.2022
В Китае вырос спрос на российское мороженое
Жители Китая стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают российскую продукцию, в том числе мороженое, рассказала РИА... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:15
2022-04-25T15:20
экономика
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785285756_844:605:2109:1316_1920x0_80_0_0_85acd046737dcd7c24df5bcc34b47bfa.jpg
ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Жители Китая стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают российскую продукцию, в том числе мороженое, рассказала РИА Новости представитель АО "Дмитровский молочный завод" (торговая марка "Свитлогорье") в Китае Ольга Губина.Как пишут китайские СМИ, после усиления санкций начали резко расти продажи Российского национального павильона (открыт при поддержке Торгового представительства России в КНР на различных платформах электронной коммерции). В сети даже появились скриншоты опустевших "полок" магазина на JD.com, Tmall и Taobao. Многие пользователи заявляют, что покупают российские товары в знак поддержки."Это действительно так, мы это почувствовали в этом году, продажи значительно увеличились", — ответила Губина на вопрос, ощутила ли компания эту поддержку.Она отметила, что компания экспортирует в Китай мороженое и, хотя это довольно дорогой продукт, заказы все равно значительно увеличились."Некоторые даже говорят: "Вы можете даже не отправлять, мы просто хотим вас поддержать", — рассказала Губина. Она объяснила, что компания предлагает и купоны на скидку, но именно сейчас, на волне поддержки, многие покупатели не пользуются ими, а платят полную стоимость.Кроме того, отметила Губина, если раньше при работе с китайскими блогерами компания платила фиксированные гонорары и проценты, то теперь многие стали работать только за проценты.
https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html
https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785285756_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_e55763266d9b5c6a4407ee7f840c3a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, в мире
12:15 25.04.2022 (обновлено: 15:20 25.04.2022)
 
В Китае вырос спрос на российское мороженое

В АО "Дмитровский молочный завод" заявили, что в Китае растет спрос на продукцию из России

© AFP 2022 / Wang ZhaoРебенок ест мороженое возле торгового центра в Пекине
Ребенок ест мороженое возле торгового центра в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Ребенок ест мороженое возле торгового центра в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Жители Китая стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают российскую продукцию, в том числе мороженое, рассказала РИА Новости представитель АО "Дмитровский молочный завод" (торговая марка "Свитлогорье") в Китае Ольга Губина.
Как пишут китайские СМИ, после усиления санкций начали резко расти продажи Российского национального павильона (открыт при поддержке Торгового представительства России в КНР на различных платформах электронной коммерции). В сети даже появились скриншоты опустевших "полок" магазина на JD.com, Tmall и Taobao. Многие пользователи заявляют, что покупают российские товары в знак поддержки.
Производство мороженого в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:53Россия-Китай: Главное
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
"Это действительно так, мы это почувствовали в этом году, продажи значительно увеличились", — ответила Губина на вопрос, ощутила ли компания эту поддержку.
Она отметила, что компания экспортирует в Китай мороженое и, хотя это довольно дорогой продукт, заказы все равно значительно увеличились.
"Некоторые даже говорят: "Вы можете даже не отправлять, мы просто хотим вас поддержать", — рассказала Губина.
Она объяснила, что компания предлагает и купоны на скидку, но именно сейчас, на волне поддержки, многие покупатели не пользуются ими, а платят полную стоимость.
Кроме того, отметила Губина, если раньше при работе с китайскими блогерами компания платила фиксированные гонорары и проценты, то теперь многие стали работать только за проценты.
Мужчина выбирает шоколад в кондитерском отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 08:00
В шоколаде: почему китайцы и американцы скупают российские сладости
 
ЭкономикаРоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала