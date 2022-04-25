https://ria.ru/20220425/morozhenoe-1785287607.html

В Китае вырос спрос на российское мороженое

В Китае вырос спрос на российское мороженое - РИА Новости, 25.04.2022

В Китае вырос спрос на российское мороженое

Жители Китая стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают российскую продукцию, в том числе мороженое, рассказала РИА... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:15

2022-04-25T12:15

2022-04-25T15:20

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в мире

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ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Жители Китая стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают российскую продукцию, в том числе мороженое, рассказала РИА Новости представитель АО "Дмитровский молочный завод" (торговая марка "Свитлогорье") в Китае Ольга Губина.Как пишут китайские СМИ, после усиления санкций начали резко расти продажи Российского национального павильона (открыт при поддержке Торгового представительства России в КНР на различных платформах электронной коммерции). В сети даже появились скриншоты опустевших "полок" магазина на JD.com, Tmall и Taobao. Многие пользователи заявляют, что покупают российские товары в знак поддержки."Это действительно так, мы это почувствовали в этом году, продажи значительно увеличились", — ответила Губина на вопрос, ощутила ли компания эту поддержку.Она отметила, что компания экспортирует в Китай мороженое и, хотя это довольно дорогой продукт, заказы все равно значительно увеличились."Некоторые даже говорят: "Вы можете даже не отправлять, мы просто хотим вас поддержать", — рассказала Губина. Она объяснила, что компания предлагает и купоны на скидку, но именно сейчас, на волне поддержки, многие покупатели не пользуются ими, а платят полную стоимость.Кроме того, отметила Губина, если раньше при работе с китайскими блогерами компания платила фиксированные гонорары и проценты, то теперь многие стали работать только за проценты.

https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html

https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, китай, в мире