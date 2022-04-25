https://ria.ru/20220425/mid-1785359612.html
Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД
Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД - РИА Новости, 25.04.2022
Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД
Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:21
2022-04-25T17:21
2022-04-25T17:21
россия
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов."Полагаем, что пауза в наших отношениях с Западом может быть полезна доя освобождения от иллюзий относительно его цивилизованности",- сказал Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД
Замглавы МИД Иванов: пауза в отношениях с Западом полезна для освобождения от иллюзий