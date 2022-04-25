https://ria.ru/20220425/mid-1785359612.html

Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД

Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД - РИА Новости, 25.04.2022

Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, считают в МИД

Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:21

2022-04-25T17:21

2022-04-25T17:21

россия

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пауза в отношениях с Западом может быть полезна, заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов."Полагаем, что пауза в наших отношениях с Западом может быть полезна доя освобождения от иллюзий относительно его цивилизованности",- сказал Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)