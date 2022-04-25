https://ria.ru/20220425/mid-1785351890.html
Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД
Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2022
Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД
Восстановление нормальных дипломатических отношений между Россией и странами Запада будет долгим и трудным, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:54
2022-04-25T16:54
2022-04-25T17:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Восстановление нормальных дипломатических отношений между Россией и странами Запада будет долгим и трудным, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."При любом сценарии восстановление дипломатических отношений с Западом до прежнего уровня, мягко говоря, будет долгим и трудным", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, совет федерации рф
16:54 25.04.2022 (обновлено: 17:08 25.04.2022)
Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД
Замглавы МИД Иванов: восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным