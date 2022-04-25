https://ria.ru/20220425/mid-1785351890.html

Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД

Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2022

Восстановление дипотношений с Западом будет долгим и трудным, заявили в МИД

Восстановление нормальных дипломатических отношений между Россией и странами Запада будет долгим и трудным, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:54

2022-04-25T16:54

2022-04-25T17:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Восстановление нормальных дипломатических отношений между Россией и странами Запада будет долгим и трудным, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."При любом сценарии восстановление дипломатических отношений с Западом до прежнего уровня, мягко говоря, будет долгим и трудным", - сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, совет федерации рф