https://ria.ru/20220425/medpomosch-1785258389.html

В ДНР за сутки восемь пострадавших получили медпомощь

В ДНР за сутки восемь пострадавших получили медпомощь - РИА Новости, 25.04.2022

В ДНР за сутки восемь пострадавших получили медпомощь

Медпомощь в Донецкой народной республике за сутки получили восемь раненых жителей, шесть из них - с ранее освобожденных территорий, сообщил минздрав ДНР. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:25

2022-04-25T10:25

2022-04-25T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Медпомощь в Донецкой народной республике за сутки получили восемь раненых жителей, шесть из них - с ранее освобожденных территорий, сообщил минздрав ДНР."За минувшие сутки, с 09.00 24 апреля до 09.00 25 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили шесть мирных жителей, раненных в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана восьми раненым мирным жителям", - говорится в заявлении минздрава, которое цитирует штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия