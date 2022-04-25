https://ria.ru/20220425/mask-1785410098.html

Илон Маск купил Twitter

Илон Маск купил Twitter - РИА Новости, 26.04.2022

Илон Маск купил Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-25T22:01

2022-04-25T22:01

2022-04-26T00:20

в мире

илон маск

технологии

twitter

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть."Twitter, Inc. <....> заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов", — отмечается в релизе.Стоимость контракта при этом включает премию в 38% к цене закрытия бирж на 1 апреля 2022 года, когда миллиардер объявил о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Ее закроют в этом году после получения необходимых одобрений.Акции соцсети на торгах в США растут на 5,75% — до 51,74 доллара.В начале апреля Маск заявил, что ему принадлежат 9,2% акций Twitter, а через десять дней объявил о планах купить компанию полностью по 54,2 доллара за акцию. Соцсеть в тот же день пообещала рассмотреть это предложение. Спустя несколько часов саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил его, назвав не соответствующим реальной ценности компании.Совет директоров Twitter 15 апреля одобрил план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что он будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что предприниматель ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры.

https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html

https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, илон маск, технологии, twitter