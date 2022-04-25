22:01 25.04.2022 (обновлено: 00:20 26.04.2022)
Илон Маск купил Twitter
Twitter заключил окончательное соглашение о продаже соцсети Маску за 44 миллиарда долларов
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть.
"Twitter, Inc. <....> заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов", — отмечается в релизе.
Стоимость контракта при этом включает премию в 38% к цене закрытия бирж на 1 апреля 2022 года, когда миллиардер объявил о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Ее закроют в этом году после получения необходимых одобрений.
Акции соцсети на торгах в США растут на 5,75% — до 51,74 доллара.
13 апреля, 03:59Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска
В начале апреля Маск заявил, что ему принадлежат 9,2% акций Twitter, а через десять дней объявил о планах купить компанию полностью по 54,2 доллара за акцию. Соцсеть в тот же день пообещала рассмотреть это предложение. Спустя несколько часов саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил его, назвав не соответствующим реальной ценности компании.
Совет директоров Twitter 15 апреля одобрил план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что он будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что предприниматель ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры.
Совет директоров Twitter 15 апреля одобрил план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что он будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что предприниматель ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры.
15 апреля, 15:18Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter