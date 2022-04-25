Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск купил Twitter - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/mask-1785410098.html
Илон Маск купил Twitter
Илон Маск купил Twitter - РИА Новости, 26.04.2022
Илон Маск купил Twitter
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-25T22:01
2022-04-26T00:20
в мире
илон маск
технологии
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть."Twitter, Inc. &lt;....&gt; заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов", — отмечается в релизе.Стоимость контракта при этом включает премию в 38% к цене закрытия бирж на 1 апреля 2022 года, когда миллиардер объявил о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Ее закроют в этом году после получения необходимых одобрений.Акции соцсети на торгах в США растут на 5,75% — до 51,74 доллара.В начале апреля Маск заявил, что ему принадлежат 9,2% акций Twitter, а через десять дней объявил о планах купить компанию полностью по 54,2 доллара за акцию. Соцсеть в тот же день пообещала рассмотреть это предложение. Спустя несколько часов саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил его, назвав не соответствующим реальной ценности компании.Совет директоров Twitter 15 апреля одобрил план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что он будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что предприниматель ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры.
https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, технологии, twitter
22:01 25.04.2022 (обновлено: 00:20 26.04.2022)
 
Илон Маск купил Twitter

Twitter заключил окончательное соглашение о продаже соцсети Маску за 44 миллиарда долларов

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщила соцсеть.
"Twitter, Inc. <....> заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов", — отмечается в релизе.
Стоимость контракта при этом включает премию в 38% к цене закрытия бирж на 1 апреля 2022 года, когда миллиардер объявил о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Ее закроют в этом году после получения необходимых одобрений.
Акции соцсети на торгах в США растут на 5,75% — до 51,74 доллара.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 03:59
Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска
В начале апреля Маск заявил, что ему принадлежат 9,2% акций Twitter, а через десять дней объявил о планах купить компанию полностью по 54,2 доллара за акцию. Соцсеть в тот же день пообещала рассмотреть это предложение. Спустя несколько часов саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил его, назвав не соответствующим реальной ценности компании.

Совет директоров Twitter 15 апреля одобрил план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что он будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что предприниматель ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
15 апреля, 15:18
Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter
 
В миреИлон МаскТехнологииTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала