https://ria.ru/20220425/mask-1785334653.html

Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ

Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022

Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:51

2022-04-25T15:51

2022-04-25T15:51

twitter

илон маск

в мире

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения. Он разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов - под залог акций Tesla). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно."Twitter находится на завершающем этапе переговоров о продаже Илону Маску. По словам источника, социальная сеть работает над выработкой условий сделки и может прийти к соглашению уже в понедельник, если переговоры пройдут гладко", - говорится в сообщении агентства.Цена акций Twitter на таких новостях подскочила на 5% на предварительных торгах. А акции Tesla, с учётом планируемого залога её активов, снова не оценили эту новость и стали дешеветь на 3,5%.Маск 4 апреля сообщал, что стал владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100%. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Однако уже несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. А на следующий день совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.

https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

twitter, илон маск, в мире, технологии