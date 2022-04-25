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Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ
Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:51
2022-04-25T15:51
2022-04-25T15:51
twitter
илон маск
в мире
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения. Он разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов - под залог акций Tesla). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно."Twitter находится на завершающем этапе переговоров о продаже Илону Маску. По словам источника, социальная сеть работает над выработкой условий сделки и может прийти к соглашению уже в понедельник, если переговоры пройдут гладко", - говорится в сообщении агентства.Цена акций Twitter на таких новостях подскочила на 5% на предварительных торгах. А акции Tesla, с учётом планируемого залога её активов, снова не оценили эту новость и стали дешеветь на 3,5%.Маск 4 апреля сообщал, что стал владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100%. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Однако уже несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. А на следующий день совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, илон маск, в мире, технологии
Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке 25 апреля, сообщили СМИ
Bloomberg: Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке уже 25 апреля
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению
о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter
и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения. Он разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов - под залог акций Tesla
). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно.
"Twitter находится на завершающем этапе переговоров о продаже Илону Маску
. По словам источника, социальная сеть работает над выработкой условий сделки и может прийти к соглашению уже в понедельник, если переговоры пройдут гладко", - говорится в сообщении агентства.
Цена акций Twitter на таких новостях подскочила на 5% на предварительных торгах. А акции Tesla, с учётом планируемого залога её активов, снова не оценили эту новость и стали дешеветь на 3,5%.
Маск 4 апреля сообщал, что стал владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100%. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.
Однако уже несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. А на следующий день совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.