https://ria.ru/20220425/makron-1785247654.html

"Я хочу взбесить невакцинированных": кого и за что разозлил Макрон

"Я хочу взбесить невакцинированных": кого и за что разозлил Макрон - РИА Новости, 25.04.2022

"Я хочу взбесить невакцинированных": кого и за что разозлил Макрон

Эммануэль Макрон нередко оказывался в центре скандала по разным причинам – то за день до выборов вдруг всплывут документы об офшорных счетах, то он позволит... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:31

2022-04-25T09:31

2022-04-25T09:31

в мире

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

эрик земмур

франция

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Эммануэль Макрон нередко оказывался в центре скандала по разным причинам – то за день до выборов вдруг всплывут документы об офшорных счетах, то он позволит себе резкое высказывание в адрес антипрививочников, то даст неуместный совет по поводу поиска работы. В результате после 5 лет Макрон сократил отрыв от главного конкурента – Марин Ле Пен, свою роль в этом сыграли многочисленные репутационные потери. За что французы злились на Макрона – в материале РИА Новости.Офшорные счета нашлись за день до выборовПервый скандал случился за день до второго тура президентских выборов 2017 года. Тогда штаб Макрона объявил, что хакеры взломали его электронную почту и слили в интернет его переписку. Власти Франции рекомендовали журналистам не писать об утечке, так как непосредственно перед выборами действует так называемый режим тишины. Поэтому скандал не получил большой огласки, но ряд изданий все-таки написали об этом, окрестив утечку "макронгейтом".В штабе Макрона подлинность документов, размещенных в интернете, не подтвердили. А речь в них шла о незадекларированных доходах на офшорных счетах на Каймановых островах и о нарушениях при финансировании предвыборной кампании.Правда, на сайте WikiLeaks тоже написали, что сомневаются в подлинности документов и они больше напоминают мистификацию. Высказывалась также версия, что документы в сеть и вовсе слили сами помощники Макрона, чтобы выставить кандидата в президенты в качестве жертвы и привлечь к нему дополнительный интерес.За полгода до окончания президентских полномочий в рамках первого срока Макрон впервые предоставил отчетность о своих доходах за четыре года, задекларировав заработок в один миллион евро, писала Journal Officiel.Согласно документам, в первый год президентства Макрон заработал 115 тысяч евро, а в следующие три получил около 750 тысяч евро, и еще 174 тысячи евро за последний год. Кроме того, Макрон заявил об отсутствии личного автомобиля и недвижимости, хотя его супруга Брижит владеет частной виллой.Как Макрон взбесил антипрививочниковВыпавшая на долю Макрона борьба с пандемией – и с антипрививочниками – также подпортила ему рейтинг. Во время визита во Французскую Полинезию летом прошлого года Макрон позволил себе резкое высказывание в адрес невакцинированных, фактически заявив, что из-за них заболевают и погибают их же близкие."Чего стоит ваша свобода, если вы скажете мне: "Я не хочу прививаться", но завтра вы заразите отца, мать или меня?" - сказал тогда Макрон. Это высказывание прозвучало на фоне массовых протестов против введения вакцинных паспортов и обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий.Но окончательно растерял голоса антипрививочников Макрон в январе этого года, когда в интервью газете Le Parisien заявил, что хочет "взбесить, достать" невакцинированных, чтобы они все-таки сдались и сделали прививку. При этом он употребил глагол "emmerder", который в дословном переводе может звучать довольно грубо, французская академия ставит этот глагол в ряд вульгарных.В этот момент в Национальном собрании Франции как раз шли острые дебаты по поводу законопроекта о вакцинном паспорте. Едва депутатам удалось договориться о возрасте, начиная с которого будет требоваться вакцинный пропуск, как резкое выражение Макрона вызвало возмущение и среди законодателей. Председательствовавший на сессии нижней палаты парламента Марк Ле Фюр даже прервал заседание, когда узнал о скандале, сообщила газета Le Figaro.От Макрона тогда потребовали публичных извинений, а его политические оппоненты воспользовались скандалом, чтобы еще раз покритиковать действующего президента. Эрик Земмур отметил, что слова Макрона - это не просто циничные заявления, а выражение "осознанного презрения по отношению к французам".Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала высказывание Макрона "неслыханной вульгарностью", а представители "Республиканцев" заявили, что президент страны не имеет права делить граждан на хороших и плохих."Фраза, которая явно могла бы ознаменовать президентскую кампанию", - прокомментировал высказывание Макрона телеканал BFMTV.Рвение Макрона в области принудительной вакцинации отметили и карикатуристы. Так, в июле прошлого года в городе Тулон появились билборды, на которых Макрон был изображен в образе Адольфа Гитлера, а снизу подпись: "Подчинись. Сделай прививку". На плакате французский лидер одет в нацистскую форму, а вместо свастики указана аббревиатура LREM, которая отсылает к названию партии Макрона La République en Marche! ("Вперед, Республика!").Адвокаты президента подали жалобу на автора плаката, и прокуратура Тулона возбудила уголовное дело по обвинению в клевете. По данным региональной газеты Var-Matin, автор карикатуры — местный активист Мишель-Анж Флори, который ранее был известен плакатом в поддержку движения "желтых жилетов"."Президент богачей" помогает с работойВ 2018 году президента Франции раскритиковали из-за неудачного совета по поиску работы, писал The Local. В ходе мероприятия на Елисейских полях Макрон завел беседу с садовником, и тот пожаловался ему на сложности с поиском работы. "Мне 25 лет, я отправляю свои резюме повсюду, но это ни к чему не приводит", — сказал он.В ответ президент порекомендовал: "Если вы действительно хотите этого и достаточно мотивированы, то рассмотрите отели, рестораны, стройки, куда бы я ни пришел, везде говорят, что ищут сотрудников". Он подчеркнул, что смог бы найти мужчине работу, перейдя улицу.Садовник поблагодарил президента, но этот дружеский совет не оценили критики Макрона, которого прозвали "президентом богачей", обвинив в полной отстраненности от французских реалий, презрении и невежестве.Макрон часто снисходит до публики и любит поговорить с простыми гражданами, демонстрируя показную демократичность. Правда, получается не всегда хорошо.В марте этого года, когда Макрон выступал в Дижоне, к нему подошел местный житель и пожаловался на рост цен на энергоносители, бензин и продукты питания, сообщала Le Figaro.Мужчина вплотную подошел к Макрону и перед камерами заявил, что из-за роста цен его семье не хватает денег на нормальную жизнь. "Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается. Объясните мне, как за 48 часов топливо может подорожать на 30 центов?" — заявил он президенту Франции.Макрон принялся рассказывать дижонцу про геополитику и энергетический кризис и посоветовал экономить, но тот парировал: "Не рассказывайте мне про Украину и про (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Легко сказать — понизьте температуру дома на 2-3 градуса. Не нужно мне это говорить, я уже это сделал".Незадолго до этого Макрон предложил ввести продуктовые чеки для помощи бедным слоям населения и среднему классу в борьбе с продовольственным кризисом.

https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html

https://ria.ru/20220425/makron-1782604459.html

https://ria.ru/20220115/makron-1767902114.html

https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785239088.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур, франция