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Во Франции возможен рост радикализма в адрес России, заявил Косачев - РИА Новости, 25.04.2022
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Во Франции возможен рост радикализма в адрес России, заявил Косачев
Во Франции возможен рост радикализма в адрес России, заявил Косачев - РИА Новости, 25.04.2022
Во Франции возможен рост радикализма в адрес России, заявил Косачев
Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции может привести к повышению градуса радикализма Парижа на российском направлении, с прицелом не... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:47
2022-04-25T09:39
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
константин косачев
париж
министерство внутренних дел франции
марин ле пен
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции может привести к повышению градуса радикализма Парижа на российском направлении, с прицелом не столько на решение ситуации на Украине, сколько на демонстрацию национального французского флага, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета."За неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по миграционной проблеме Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, начиная с безобидной экологической безопасности и заканчивая взрывоопасной безопасностью энергетической", - написал политик в телеграмм-канале.В последнем случае у переизбранного французского президента свобода манёвра выше, чем у многих других европейских стран, так как ниже зависимость Франции от российских энергоносителей, добавил он."Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причём с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", - подчеркнул Косачев.Законодатель отметил, что в ходе прошедших выборов событием стала бы победа Марин Ле Пен, "переизбрание Макрона - не более чем новость".По мнению Косачева, "в каком-то смысле Макрону крупно повезло". "Его победы могло бы не быть, если бы не три форс-мажора последних лет: усиление протестных настроений в самой Франции, пандемия коронавируса и турбулентность международной, в первую очередь европейской политики", - пояснил он. На этом фоне действующему президенту уже не надо было объясняться за видимое отсутствие перемен к лучшему в жизни французского общества, равно как и за провалы во внешних делах, считает сенатор.Косачев также полагает, что Макрон победил скорее на отрицании избирателями Ле Пен, нежели чем на собственных успехах. "Две пятых избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике - признак сохраняющегося общественного раскола. Его причины большей частью внутренние, хотя и с проекцией на внешнюю политику страны", - написал законодатель.По мнению политика, французам не может нравиться, как с их страной обходятся англосаксы. "Подозреваю, французам так же не доставляет удовольствие фронда европейских новобранцев, будь то Польша или Венгрия. Да и постоянные претензии на лидерство Германии и Турции в континентальных, да и в мировых делах, уверен, многих в Париже беспокоят до глубины души", - отметил Косачев.
https://ria.ru/20220425/makron-1785235030.html
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, константин косачев, париж, министерство внутренних дел франции, марин ле пен, польша
08:47 25.04.2022 (обновлено: 09:39 25.04.2022)
 
Во Франции возможен рост радикализма в адрес России, заявил Косачев

Сенатор Косачев: с победой Макрона может повыситься градус радикализма в адрес России

© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже
Предвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Предвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции может привести к повышению градуса радикализма Парижа на российском направлении, с прицелом не столько на решение ситуации на Украине, сколько на демонстрацию национального французского флага, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.
Эммануэль Макрон празднует победу на президентских выборах во Франции на Марсовом поле в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
05:10
Французы переизбрали Макрона на новый срок
"За неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по миграционной проблеме Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, начиная с безобидной экологической безопасности и заканчивая взрывоопасной безопасностью энергетической", - написал политик в телеграмм-канале.
В последнем случае у переизбранного французского президента свобода манёвра выше, чем у многих других европейских стран, так как ниже зависимость Франции от российских энергоносителей, добавил он.
"Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причём с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", - подчеркнул Косачев.
Законодатель отметил, что в ходе прошедших выборов событием стала бы победа Марин Ле Пен, "переизбрание Макрона - не более чем новость".
Предвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
09:31
"Я хочу взбесить невакцинированных": кого и за что разозлил Макрон
По мнению Косачева, "в каком-то смысле Макрону крупно повезло". "Его победы могло бы не быть, если бы не три форс-мажора последних лет: усиление протестных настроений в самой Франции, пандемия коронавируса и турбулентность международной, в первую очередь европейской политики", - пояснил он. На этом фоне действующему президенту уже не надо было объясняться за видимое отсутствие перемен к лучшему в жизни французского общества, равно как и за провалы во внешних делах, считает сенатор.
Косачев также полагает, что Макрон победил скорее на отрицании избирателями Ле Пен, нежели чем на собственных успехах. "Две пятых избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике - признак сохраняющегося общественного раскола. Его причины большей частью внутренние, хотя и с проекцией на внешнюю политику страны", - написал законодатель.
По мнению политика, французам не может нравиться, как с их страной обходятся англосаксы. "Подозреваю, французам так же не доставляет удовольствие фронда европейских новобранцев, будь то Польша или Венгрия. Да и постоянные претензии на лидерство Германии и Турции в континентальных, да и в мировых делах, уверен, многих в Париже беспокоят до глубины души", - отметил Косачев.
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронКонстантин КосачевПарижМинистерство внутренних дел ФранцииМарин Ле ПенПольша
 
 
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