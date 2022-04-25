https://ria.ru/20220425/makeevka-1785282371.html

Мирная жительница погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мирная жительница погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 25.04.2022

Мирная жительница погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал в результате обстрела Макеевки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:56

2022-04-25T11:56

2022-04-25T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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макеевка

донецкая народная республика

владимир путин

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал в результате обстрела Макеевки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Макеевке десять ракет из БМ-21 "Град"."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1957 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Червоногвардейского района Макеевки. Анкетные данные еще одного пострадавшего мирного жителя устанавливаются", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, макеевка, донецкая народная республика, владимир путин, сцкк