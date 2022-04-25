Вячеслав Макаров опроверг сообщения в СМИ о лечении от депрессии

"Если внимательно посмотреть выпуск "МУЗLOFT", то там Стас Ярушин отметил, что я всю программу был навеселе, а я, подчеркну, в шутку сказал, что выпил антидепрессанты. Затем ведущий рассказал свою историю, как два месяца принимал такие препараты. Я же поделился, что в какой-то момент зимой, когда не было солнца, чувствовал себя некомфортно, появилась тревожность. Врач прописал мне лекарство с успокоительным эффектом, которое никакого отношения к антидепрессантам не имеет! А пресса уже начала переворачивать этот рассказ, какие только заголовки я не читал о себе", – сказал Макаров.