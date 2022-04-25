19:41 25.04.2022 (обновлено: 19:42 25.04.2022)
Вячеслав Макаров опроверг сообщения в СМИ о лечении от депрессии
Вячеслав Макаров опроверг сообщения в СМИ о лечении антидепрессантами
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ведущий и певец Вячеслав Макаров опроверг лечение от депрессии, которое ему приписали некоторые СМИ. В интервью РИА Новости музыкант подчеркнул, что в своем диалоге с ведущим "МУЗLOFT" Стасом Ярушиным говорил только о лекарстве с успокоительным эффектом.
"Если внимательно посмотреть выпуск "МУЗLOFT", то там Стас Ярушин отметил, что я всю программу был навеселе, а я, подчеркну, в шутку сказал, что выпил антидепрессанты. Затем ведущий рассказал свою историю, как два месяца принимал такие препараты. Я же поделился, что в какой-то момент зимой, когда не было солнца, чувствовал себя некомфортно, появилась тревожность. Врач прописал мне лекарство с успокоительным эффектом, которое никакого отношения к антидепрессантам не имеет! А пресса уже начала переворачивать этот рассказ, какие только заголовки я не читал о себе", – сказал Макаров.
В частности, после выхода программы в СМИ появились заголовки: "Нервное состояние": ведущий "Маски" Макаров сделал серьезное заявление", "Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров признался в приеме антидепрессантов", "Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров признался, что из-за нервов сидит на антидепрессантах" и другие.
10 апреля, 07:45ШоубизВячеслав Макаров: Я точно знаю, кто скрывается в Монстрике