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Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:05
2022-04-25T23:12
в мире
владимир зеленский
борис джонсон
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на публику."Зеленский тоже особый случай. Они (с Джонсоном - ред.) чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, сергей лавров, украина
23:05 25.04.2022 (обновлено: 23:12 25.04.2022)
 
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского

Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского: оба любят работать на публику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на публику.
"Зеленский тоже особый случай. Они (с Джонсоном - ред.) чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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