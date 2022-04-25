https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415745.html
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:05
2022-04-25T23:05
2022-04-25T23:12
в мире
владимир зеленский
борис джонсон
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на публику."Зеленский тоже особый случай. Они (с Джонсоном - ред.) чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, сергей лавров, украина
23:05 25.04.2022 (обновлено: 23:12 25.04.2022)
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского
Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского: оба любят работать на публику