https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415745.html

Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского

Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров заявил о схожести Джонсона и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:05

2022-04-25T23:05

2022-04-25T23:12

в мире

владимир зеленский

борис джонсон

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, оба они, по словам министра, любят работать на публику."Зеленский тоже особый случай. Они (с Джонсоном - ред.) чем-то похожи: способность работать на публику, способность имитировать что-то", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, борис джонсон, сергей лавров, украина